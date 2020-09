Reimaginarse para seguir adelante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La formación que integra la cantante junto a Pablo Fraguela y Rafael Delgado realizará dos presentaciones online este sábado 5, a las 17 y a las 21, por Cruza.live, YouTube y Facebook, para todo el mundo. Será con entrada libre y aporte voluntario. En diálogo con El Litoral, Hassan repasó esta propuesta y sus futuros proyectos.

Georgina Hassan Trío presentará su concierto online "En viaje" este sábado 5 de septiembre por Cruza.live (www.cruza.live/enviaje), YouTube y Facebook, en dos funciones: a las 17 y a las 21 (hora argentina), para que pueda ser visto desde distintas partes del mundo. La entrada es libre con aporte voluntario. Toda la información está en https://georginahassan.com. De este show, sus vivencias en cuarentena y los proyectos por concretar habló Hassan con El Litoral.

La propuesta

-¿Cómo surgió la propuesta de hacer este concierto online, "En viaje"?

-En realidad venía con ganas desde hace meses; varias personas me venían escribiendo: "¿Cuándo vas a hacer un streaming?". Tenía muchas ganas de hacerlo, pero quería tener las condiciones técnicas, y también buscar un concepto: no solamente hacer un concierto por hacerlo, sino pensar en algo que tuviera que ver con lo que quería transmitir.

Me surgió esta idea del viaje, porque los viajes han sido siempre muy importantes para mí: me han nutrido e influenciado muchísimo en la música que hago, en la que compongo. Y de alguna manera esta situación de confinamiento, de pandemia, nos quitó esa posibilidad de movernos; estamos cada uno en su casa, encerrados, más acá en la ciudad (de Buenos Aires) todavía. Entonces creo que el arte es lo que tenemos como más a mano para sentir que podemos vivir otras experiencias y respirar otros aires, y ver lejos.

Pensé en esto de proponer un viaje y una travesía a la que se puedan subir todos los y las que quieran desde cualquier parte del mundo. Por eso decidimos hacer dos funciones: una a las cinco de la tarde y otra a las nueve de la noche, para que desde lugares diferentes del mundo pudieran acceder. Y que sea abierta a todo público, de que nadie se quede afuera por no tener la posibilidad económica de no poder comprar una entrada, era otro deseo que tenía; la propuesta es que quienes puedan y quieran aporten voluntariamente lo que puedan.

"En viaje" surgió con ese deseo, también con el deseo de reencontrarme con mis compañeros músicos, que hacía muchos meses que no nos encontrábamos, y con quienes vamos a compartir el concierto: Pablo Fraguela en piano, acordeón y dirección musical; y Rafael Delgado en violoncello. Y tener la posibilidad (dada también por esta situación) de encontrarnos con músicos de otros países que han sido muy importantes también en mi camino, con quienes hemos compartido música y amistad durante mucho tiempo: Marta Gómez desde Colombia; Daniel Cantillana, unos de los integrantes de Inti Illimani, de Chile; y Erik Manouz que es un músico alemán que conozco hace mucho tiempo.

Como esto es una gran prueba piloto de cómo va a funcionar con el aporte voluntario, no hay ningún sponsor ni nada, le pedí a los amigos productores de diferentes lugares con los que trabajé si me podían dar una mano en la difusión. Por eso quiero agradecer mucho a Más Que Dos Producciones, Claudia (Giavón) y Sofi (Caruso), porque me están dando una mano inmensa por amor y por apoyar este trabajo.

Vínculos

-¿Cuál va a ser el lugar físico para el concierto?

-Va a ser en mi casa, obviamente con el distanciamiento correspondiente: tenemos un living de 8x4, así que la idea es tener la distancia que hay que tener. Lo vamos a transmitir con toda la técnica de Cruza.live, que es un sitio que viene haciendo conciertos de grandes músicos: la semana pasada fue el de Julieta Venegas. Con todo el aspecto técnico vamos a estar muy bien cubiertos, que es al que yo quería: que se escuchara bien y se viera bien. Porque he visto muchos conciertos que uno tiene ganas de disfrutar, pero se escucha mal, se corta la transmisión... es más un sufrimiento que una alegría. No me daba tantas ganas de eso. Fuimos pensando todos los detalles durante muchos meses.

Lo que se generó en esta situación de pandemia es esta cosa del no-lugar: no hay un lugar físico, sino que nuestra casa termina siendo un poco un no-lugar, porque es donde estamos todo el tiempo. Cuando alguien me dice "vas a cantar sin público", pero para el público el artista tampoco está físicamente. Es una invención de ese encuentro: hay que reinventarlo. Y me parece que la propuesta es esa: reinventemos el encuentro, pensemos en que la posibilidad que tenemos es de pensar un viaje donde cada uno pueda subirse en un puerto diferente en el mismo momento. Y vamos a tener la posibilidad de tener un chat abierto para que quienes tengan ganas puedan contarnos algo, pedirnos alguna canción. Por eso también la elección fue que fuera en vivo: uno puede grabar un concierto que quede divino, perfecto; pero teníamos ganas de que se mantuviera algo de la adrenalina de lo que es un concierto cuando sucede en vivo.

-Ese ida y vuelta con el público.

-Claro. Obviamente no vamos a tener esa experiencia que uno tiene de sentir el aplauso, pero también lo que son los silencios que provocan ciertas canciones, que se siente casi ceremonial. Será evocar esos códigos, y reinventarse y buscar otros códigos diferentes.

-¿Pudieron ensayar con tus compañeros? ¿Cómo es volver a encontrarse después de tanto tiempo? ¿Cómo van a participar los extranjeros?

-Vamos a tener un ensayo recién el viernes; pero estamos ensayando virtualmente, cada uno desde su casa. Y veníamos tocando bastante hasta marzo, entonces tenemos una conexión y un ejercicio de tocar, estamos muy habituados a eso. Pero el viernes vamos a tener un ensayo general, donde vamos a chequear que funcione toda la técnica y vamos a hacer todo el recorrido de las canciones.

El encuentro con los músicos de diferentes países lo vamos a hacer con ellos grabados, porque es muy complicada la conexión en el mismo tiempo; pero nosotros vamos a tocar en vivo sobre ellos.

-¿Cómo armaste el repertorio?

-Es una mezcla de canciones de los cuatro discos que ya tengo editados. También me guié un poco por los pedidos que fueron surgiendo del público: cuando dije que íbamos a estar conectados con el chat, propuse que fueran dando su lista de deseos de canciones. Y también van a estar presentes algunas canciones que no están grabadas todavía y serán parte de lo que vendrá, como una que se llama "Altamar", de que hicimos un video en cuarentena con Rafael y Pablo, cada uno desde su casa; que habla un poco de esta travesía.

-Seguramente por los pedidos habrá alguna diferencia entre las dos funciones.

-Sí, claro. Durante el concierto no voy a estar todo el tiempo mirando el chat, porque la idea es estar cantando y no mirando una pantalla. Pero habrá momentos donde será: "Bueno, pidan". Con esa propuesta de abrir un poco el juego y permitir que pidan canciones que tengan ganas de escuchar, ahí van a aparecer seguramente diferentes versiones en cada una de las funciones.

Aprendizajes

-¿Cómo estás viviendo este tiempo?

-En mi caso siento que si hubiera habido dos partes. En la primera estuve muy para adentro, además de tener que estar encerrada estuve tratando de adaptarme a esto nuevo; dándome cuenta de que todos los conciertos que teníamos marcados no iban a darse; entonces reinventarme y aprender a dar clases a través de Zoom. Todo ese proceso de reacomodamiento, no solamente técnico de los elementos, cómo saber usar una plataforma, sino de repensarse y repensar la enseñanza que ejerzo con mis alumnos: de qué manera enseñar a través de estas plataformas, cómo lograr esa conexión a pesar de estar lejos.

También me pasó de que nuestra hija estaba mucho más angustiada. Necesité mucho replegarme, y encontré en la familia un poco ese refugio; estuve muy poco pendiente de las redes, porque sentía que desde algunos espacios estaba un poco ese mandato de tener que ser productivo, aprovechar a hacer todo lo que no pudimos hacer: "Hay que seguir haciendo cosas". Yo necesité parar con las redes toda esa primera parte.

Después sí me volví a conectar; toda la primera parte estuve más conectada con la lectura, con estudiar, con escribir. Esta segunda parte ya siento que estamos todos medio como peces en el agua, aunque no es lindo pensar en acostumbrarse a esto. Sí creo que aprendimos muchas cosas y seguimos aprendiendo un montón; ojalá que aprendamos para cambiar los errores enormes que vamos cometiendo. Decir: "Si esta es mi realidad, ¿qué puedo hacer para poder seguir conectándome, haciendo música con otros y otras, para llegar al público que por ahí nos estaba esperando en una gira que íbamos a hacer?". Así que estamos bien, aprendiendo mucho, como creo que estamos todos.

-¿Qué giras tenías previstas para 2020?

-Teníamos una gira a Chile, una a Uruguay; varios conciertos que íbamos a hacer por diferentes partes del país, haciendo un homenaje a María Elena Walsh; había también para noviembre una gira posible a Europa. Obviamente todo eso no sucederá por ahora, así que iremos reinventándonos y tomando otros rumbos.

-"Madreselva", tu cuarto y último disco hasta ahora, salió en 2017. Decís que ya hay canciones que están trabajando y que hay versiones en cuarentena. ¿Está el plan de grabar un próximo disco cuando se pueda?

-Sí. En realidad el último encuentro que tuvimos con Pablo Fraguela, que es el pianista y director musical del proyecto, fue en marzo, cuando recién se estaba vislumbrando esto pero no se sabía lo que iba a significar. Habíamos tenido unas primeras reuniones de preproducción, pensando en las canciones y qué arreglos e instrumentaciones íbamos a pensar para la grabación. Quedó todo ahí como stand by, pero las canciones están, seguramente cambie algo, se sume alguna, otras no terminen siendo parte de este disco. Pero está todo el material como para, cuando se pueda, empezar a grabar.