Jueves 03.09.2020

10:16

A través de redes sociales Todo el arco político repudió las amenazas a Massa y a su familia

El presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los diputados nacionales Cristiam Ritondo (PRO) y Mario Negri (UCR) se solidarizaron con el titular de la Cámara de Diputados, ante las amenazas de muerte que sufrió luego de que divulgara su número de durante la última sesión.

En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández expresó: "Las amenazas de muerte contra Sergio Massa y Malena Massa son inaceptables desde cualquier punto de vista e impropias de la convivencia democrática. Convoco a quienes agitan discursos de odio a reflexionar, porque sus acciones repercuten en forma negativa en toda la sociedad".

Las amenazas de muerte contra @SergioMassa y @MalenaMassa son inaceptables desde cualquier punto de vista e impropias de la convivencia democrática. Convoco a quienes agitan discursos de odio a reflexionar, porque sus acciones repercuten en forma negativa en toda la sociedad. — Alberto Fernández (@alferdez) September 3, 2020

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta manifestó su solidaridad e indicó que "el diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia'.

Repudio las amenazas que recibió @SergioMassa en las últimas horas. El diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia. Me solidarizo con él, @MalenaMassa y toda su familia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) September 2, 2020

Massa también recibió el apoyo de ministros de la nación, como "Wado" De Pedro (Interior), Mario Meoni (Transporte) y Felipe Solá (Relaciones Exteriores).

Toda mi solidaridad con @MalenaMassa y @SergioMassa. Estos niveles de violencia y odio son un peligro para la democracia. No podemos permitir el hostigamiento y las amenazas. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 2, 2020

Toda mi solidaridad y mi apoyo a @SergioMassa, a @MalenaMassa y a su familia por las amenazas sufridas.

En la Argentina de la democracia, la violencia y el odio no tienen lugar y merecen el repudio de todos. — Mario Meoni (@mariomeoni) September 2, 2020

Todo mi apoyo y un abrazo para @MalenaMassa, @SergioMassa y su familia por las amenazas que recibieron. Son actos cobardes e inadmisibles, que todos los argentinos tenemos que repudiar sin dejar lugar a dudas. No hay espacio para violentos y patoteros en nuestra democracia. — Felipe Solá (@felipe_sola) September 3, 2020

Y tuvo además un fuerte respaldo de parte sus pares en la Cámara baja, entre los que se destacaron los jefes de los bloques opositores, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (UCR) y Cristina Álvarez Rodríguez (FDT).

Me solidarizo con @SergioMassa y con toda su familia. Las amenazas y la violencia deben ser repudiadas por toda la dirigencia política.

Los ciudadanos debemos comprometernos con la convivencia política pacífica. Es la mejor forma de defender la democracia. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 2, 2020

Quiero expresar mi solidaridad a @SergioMassa, el presidente de @DiputadosAR, a su esposa @MalenaMassa y a toda su familia, ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 2, 2020

Mi profundo repudio a las amenazas recibidas por @SergioMassa, @MalenaMassa y un abrazo para tu familia.



La violencia es lo contrario a la democracia. — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) September 2, 2020

En plena sesión del martes en Diputados, Sergio Massa anunció que iba a “tener que cambiar su celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes”.

Repudio las agresiones a @SergioMassa y @MalenaMassa. Las que se realizan en cercanías de su casa familiar son una verdadera canallada. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 2, 2020

“La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes”, agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue".

Quiero enviar un fuerte abrazo y expresar mi solidaridad a @SergioMassa, el presidente de @DiputadosAR, a su esposa @MalenaMassa y a toda su familia. Además de repudiar las amenazas que sufrieron, espero que se pueda identificar a los responsables. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) September 2, 2020

Este miércoles, realizó la denuncia en la Fiscalía de Rincón, en Tigre, aportando el material tecnológico para que se inicie la investigación.