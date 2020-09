https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viene de jugar en Defensa y Justicia pero su ficha es de Vélez Sarsfield, club que tiene a varios para ese puesto de todo-terreno por derecha. Faltan pequeños detalles pero sería un préstamo con cargo y con una opción de compra a favor de los sabaleros.

Se suma a Gonzalo Piovi el defensor de Racing Guido Mainero, otra cara nueva para el Colón del "Barba"

El cordobés Guido Mainero, que Colón había querido comprar hace tres años (diciembre 2017) cuando Instituto se lo vendió a Vélez, podría transformarse en las próximas horas en el segundo refuerzo para el "Barba" Eduardo Domínguez, entrenador que ya se aseguró al defensor de Racing, Gonzalo Piovi. Si bien faltan algunos detalles, como Vélez está superpoblado en esa zona de todocampistas, Guido Mainero pasaría a préstamo (con cargo y con opción de compra) a la entidad del Barrio Centenario por una temporada y media.

En su momento, Instituto Atlético Central Córdoba (IACC) le había vendido un porcentaje de la ficha al club de Liniers en unos 600.000 dólares. La realidad es que en Vélez jugó muy poco, apenas un puñado de 13 partidos sin poder marcar goles. En la última temporada, la entidad de Liniers se lo cedió a préstamo a Defensa y Justicia: si bien jugó 9 partidos con l camiseta del "Halcón" de Florencio Varela, lo que sorprende es que llegó dos veces al gol. "Muchas veces jugó de 7/8, un poco más adelantado que un carrilero normal y llegando varias veces de extremo derecho a pisar el área de enfrente", confiaron a El Litoral.

A la hora de hacer el análisis de lo que le quedó del plantel, siempre el "Barba" habló de la necesidad para sumar "jugadores rapiditos que puedan romper líneas hacia adelante". Incluso, bajo este mismo concepto, se le había dado crédito a que "de todos los que se fueron y rescindieron, al que más quería el entrenador era al zurdo Esparza". Por el mismo motivo es que hoy llegaría Guido Mainero como refuerzo para Colón: cambio de ritmo y velocidad por afuera.

El jugador, que hoy entrenó en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield en el mismo grupo que el ex arquero sabalero Alexander "Dida" Domínguez, sabe que no tendrá lugar en el nuevo Vélez, por lo que vendrá al Colón de Eduardo Domínguez a pelear un puesto entre los once del "Barba" para arrancar cuando vuelva el fútbol.

En el mes de diciembre de 2017, luego de jugar 70 partidos en el ascenso con la camiseta de "La Gloria" y marcar seis goles, siendo una de las figuras del ascenso, pasó a Vélez Sarsfield a cambio de 600.000 dólares por una parte de la ficha.

En una de las últimas entrevistas que concedió Guido Mainero, el ex Instituto hizo un balance: "El Gringo Heinze me hizo ver el fútbol de otra manera. Uno le trata de sacar el mayor provecho y también a entrenadores como (Hernán) Crespo y (Mariano) Soso, en esta etapa en Defensa", señaló en una charla con "A la cancha" en Continental Córdoba. Surgido en Instituto, el volante tiene siempre presente a la Gloria. "Se extraña Instituto, me quedaron varios compañeros en el plantel y gente que trabaja en el club, trato de visitarlos en Buenos Aires cuando van por algún partido", completó.

En medio del parate, surgió el rumor de un posible interés de otro equipo de Córdoba, como es Talleres que está en Primera. Allí, el ahora "casi" refuerzo de Colón fue contundente: ""Soy fanático y muero por Instituto, si un día me toca poner en la balanza ir a otro club de Córdoba no va a cambiar mi amor ha Instituto".

¿Qué es lo que falta para que Guido Mainero sea refuerzo sabalero?: los detalles finales. Al cierre de esta edición el ex arquero Pablo Cavallero, hoy secretario técnico de la entidad de Liniers, confirmó a El Litoral al pedido oficial de Colón a Vélez. La idea es un préstamo de 18 meses, con cargo y con una opción de compra a favor de los sabaleros.

En principio, lo que sería la relación salarial de Mainero con Colón, estaría acordada, luego de la charla que mantuvo la dirigencia sabalera con Pablo Sabag, el representante del futbolista cordobés que estrenaría su cuarta camiseta profesional en Argentina. Primero fue Instituto, segundo Vélez Sarsfield, tercero Defensa y Justicia. Ahora, si no pasa nada raro, la cuarta camiseta sería la del Colón de Eduardo Domínguez para Mainero.

Entrenador de arqueros

Nico Rodríguez, un arquero que casi siempre fue suplente de Ardente en San Martín de San Juan e hizo su recorrido en el ascenso, es el nuevo entrenador de arqueros del Club Atlético Colón. Luego de dar por terminada su carrera profesional, Eduardo Domínguez lo eligió ante la baja de Lucas Calviño, que había llegado con el "Barba" y se fue de Santa Fe en medio de la pandemia.