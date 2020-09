Se detiene el rodaje de 'The Batman' por un caso de COVID-19

Apenas tres días después de reanudar la filmación de The Batman en Reino Unido, luego de meses de pausa por la crisis de Covid-19, la producción protagonizada por Robert Pattinson volvió a detenerse: un miembro del crew dio positivo a coronavirus.





Una fuente del rodaje aseguró al Daily Mail que todas las actividades en los estudios de Warner Bros. en Hertfordshire, Inglaterra, se pausaron con carácter de inmediato.

"Todos queríamos volver a trabajar y el que todo se detenga sólo tres días después de reanudadas las actividades ha sido un gran golpe", agregó.

