El de los niños, uno de los grupos más afectados por la pandemia

Los niños sufren una etapa sin escuela, ni clubes ni tampoco lugares de esparcimiento. Cómo afecta esto a las personas de la primera edad. Problemas y soluciones posibles.

Los niños sufren una etapa sin escuela, ni clubes ni tampoco lugares de esparcimiento. Cómo afecta esto a las personas de la primera edad. Problemas y soluciones posibles.



En esta época en la cual casi todo ha sido alterado por las restricciones, uno de los grupos más atacados fueron los niños. Y en especial, los menores de 12 años. Ellos no pueden ir a la escuela ni tampoco a los clubes o lugares recreativos donde solían ir antes de la explosión mundial del covid-19.





Dos especialistas en temas infantiles hablaron con El Litoral sobre cómo atraviesan los chicos esta etapa plagada de situaciones estresantes: Rafael López Azcurra, médico pediatra del Grupo Oroño y Verónica Enseñat, psicóloga infantil de la red Unitas.





“Estas últimas semanas se ve ya el mayor desgaste de los niños -comenta Enseñat-. Ellos dicen que están mal y el tema siempre pasa por la cuarentena. Lo expresan sin rodeos ya y se genera cierto malestar. Los que están entre los 6 hasta los 12 años pasan por esta cuestión de no poder ver a sus amigos, no poder compartir. En los más chiquitos, el tema es el encierro con dificultades en el sueño. Los papás manifiestan cambios a nivel conductual. Niños que están mucho más irritables. Muchas cosas se les presentan de manera virtual y a veces también les produce un cansancio. A veces no quieren participar. Les cuesta sostener el espacio virtual”.





López Azcurra, por su parte, afirma: “Vemos cada vez con más frecuencia diferentes afecciones que están teniendo nuestros chicos. Sin duda que el encierro no fue gratuito para los niños. Los niños necesitan del juego, del parque, de correr, del contacto con sus pares. Todo esto se vio frenado en lo que ha sido el confinamiento. Esto genera sin dudas repercusiones psicológicas y físicas en los niños. No en todos, pero en la mayoría en mayor o menor grado los afecta”.



El doctor asegura que han observado un aumento notable de berrinches, de irritabilidad por parte de los chicos. “Hemos visto en niños escolares (mayores a 6 años) alteraciones en el sueño, pesadillas”, dice López Azcurra. También los adolescentes se muestran afectados. “Hemos encontrado mucha rebeldía y, sobre todo, somatización de esta ansiedad que tienen. Lo han somatizado mucho en presentarse con dolores torácicos, falta de aire, sensaciones de angustia. El plano emocional juega un factor muy importante. La cantidad que hemos visto en este tiempo ha sido terrible.”, afirma el médico. “Hemos visto también chicos incluso con estados de tristeza. A un adulto le cuesta estar encerrado. Un adulto tiene los mecanismos psicológicos como para aguantarse. Los mecanismos muchas veces los chicos no los tienen. Con el correr del tiempo, cada vez ha afectado más a los chicos”, dice el pediatra.





Otra cuestión a tener en cuenta es el bombardeo de información con noticias relacionadas al coronavirus. “Uno prende la tele y es canal tras canal, tantos casos, tantos muertos. Se aconseja que el chico no mire la tele. Los chicos captan lo que uno habla, lo que uno dice y lo van interiorizando y eso les va generando cierta angustia”, explica López Azcurra. Sobre este tema, la psicóloga Enseñat asegura: “Hoy al ir escuchando a los adultos o con el acceso que tienen a la información hace que construyan un mundo menos seguro donde se pueden enfermar, en donde constantemente se habla de fallecidos, donde el lugar seguro empieza a ser la casa. Y ahí es donde empiezan a querer quedarse”.



Cansancio y frustración



Una de las cuestiones a dilucidar es si estos meses de estados alterados van a incidir negativamente en el crecimiento de los más pequeños.

“En algunos niños puede dejar algunas cuestiones a nivel de desarrollo subjetivo -afirma la psicóloga de Unitas-. Para los nenes que van al jardín, el objetivo básico de que un niño vaya al nivel inicial es la socialización. Que se salga de la familia nuclear para que empiece a tomar contacto con otros niños y otro adulto. Todo eso no está hoy. Desapareció. Eso en algún punto va a dejar alguna huella a nivel de formación subjetiva”. En cuanto a los más grandes, aparecen los miedos. “El tener miedo sobre alguna enfermedad, el tema de poder ver a sus amigos. Algunos empiezan a extrañar a la escuela, pero lo que significa la rutina de la escuela. Hoy es pelear para que sienten a hacer la tarea. No todos tienen clases virtuales, no todos tienen conectividad, no todos tenemos el tiempo como papás para dedicarle a lo que ellos necesitan”, continúa Enseñat.



También aparece la fractura entre los menores de 12 y los mayores a esa edad que sí pueden practicar deportes. El más chico se pregunta por qué no puede hacer lo que el más grande sí. “También hay una frustración. Empieza a aparecer el no poder hacer cosas que otros miembros de la casa pueden hacer. Ellos reducen su cotidianeidad a algunas cuestiones con la computadora, juegos, pero los adultos de la casa se encuentran trabajando”, afirma Verónica Enseñat.





Estas malas sensaciones también son propiedad de los padres. “Todo esto después de seis meses empieza a generar toda una sensación de frustración en los niños, pero también a nivel familiar porque uno no puede lograr darle lo que este niño necesita. No es que no queramos (los adultos), sino que no se puede porque se necesita tiempo para desarrollar la vida cotidiana como adulto y cumplir con los requerimientos del niño”.



Por otro lado, el sedentarismo puede acarrear problemas en la psiquis de los niños. “El temor es una de las cuestiones que aparece mucho y en algunos casos, el ensimismamiento, el volverse para adentro y perder cada vez más interés hacia lo exterior. En los chicos, hay retraimiento, les cuesta más salir, eso lo vemos cada vez más. En los más chiquitos, esta tristeza que produce ir al parque y no poder usar los juegos. Uno piensa en una cuarentena ideal, en una casa con comodidades, con una familia funcional, con un patio, pero ése es un tipo de cuarentena. Hay cuarentenas en donde los chicos están en un departamento, con lo cual esto de la ansiedad aparece mucho más”, asegura Enseñat.

Qué hacer desde el rol de padres



La psicóloga responde sobre qué podrían hacer los padres con chicos menores de 12 años. “El primer consejo sería paciencia -responde Verónica Enseñat-. Estamos todos cansados. A mis pacientes chicos les digo esto. Venían todos muy enojados con el tema de la pandemia. A nosotros nos toca ahora cuidarnos más que en otros momentos. Hay que explicarle esto a los chicos. El primer consejo es explicarles que estamos viviendo una situación que hace que nos quedemos en casa. No abrumarlos de información porque no es necesario. Que no quede en la mera prohibición”.



La profesional de Unitas subraya los impedimentos de los adultos en este contexto: “Como papás no podemos llegar a desarrollar dentro de casa la idea que los chicos tenían por fuera, con lo cual nos vamos a encontrar con muchos límites. Podemos acompañar el aprendizaje desde la virtualidad, pero no podemos ser docentes de nuestros propios hijos porque no estamos preparados. Puedo acompañar, pero no voy a generar el mismo ambiente que se genera en la escuela”.





Finalmente, Enseñat afirma que se deben aprovechar esos pequeños momentos para caminar. “Que haya un momento donde los chicos puedan salir. Si no tenemos bici, corremos. Que ellos puedan estar un poco al aire libre. Que esa descarga que hacen en casa tirando todo lo hagan en la calle. Lo poquito que se pueda hacer, así sea una vuelta a la manzana va a valer”, asevera la terapeuta. “La tolerancia a que ellos puedan estar más irritables. Los nenes que son preadolescentes se enojan y no saben muy bien por qué. Ayudarlos a poner en palabras lo que les está pasando. No enojarnos sobre su enojo. Tratar de entender cuáles son los sentimientos que ellos pueden estar transitando ahora”, concluye la psicóloga.





El uso de las pantallas



La inmensa mayoría de los chicos tienen acceso a las pantallas. Desde un teléfono celular hasta un televisor grande. Y en esta cuarentena su uso es mucho mayor que antes del 20 de marzo. Moderar la exposición a la tecnología no es una tarea sencilla. “No digo desalentar eso porque es un mal necesario en este momento -afirma López Azcurra-. Viene a ayudar en las comunicaciones con video llamadas con los amigos, el Zoom para un cumpleaños. Ellos interactúan un poco. Son nuevos equilibrios en esta nueva normalidad”. “Más allá de eso, tratar de evitar lo más que se pueda del abuso de pantallas y volcarse a cosas creativas. Por ejemplo, enseñarle a un chico a tocar un instrumento, cantar en casa, pintar, dibujar. Todo de acuerdo a las edades. Tratar de fomentar cosas creativas en los niños”, dice el pediatra.



El día después de la cuarentena tampoco será fácil en este camino de llevar de vuelta a los infantes a una vida más sana sin tanta actividad online. “Eso va mucho de acuerdo a las costumbres del chico y a la habilidad de los padres para quitar este apego a las pantallas. Un chico que amaba ir al club, probablemente deje un poco de lado las pantallas y pueda hacer eso. Para los chicos con actividad más sedentaria que de por sí ya usaban mucho las pantallas va a ser un poco más complicado”, comenta el médico del Grupo Oroño.