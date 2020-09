Alejandro Taborda: "La industria nacional es sinónimo de desarrollo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.09.2020

17:02

El presidente de la UISF convocó a los empresarios a impulsar el desarrollo productivo de la región y la provincia.

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, llamó a los empresarios a construir un sistema económico que impulse el desarrollo productivo que genere empleos y reduzca la pobreza, llamó a reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente y pidió imitar a los países desarrollados que "protegen a sus productores, a sus industrias y a sus trabajadores".

Tras agradecer el acompañamiento del gobernador Omar Perotti y el intendente Emilio Jatón, Taborda dijo que con ellos hay mucho por trabajar para "hacer de Santa Fe una provincia y una región industrial y productiva", al tiempo que enfatizó el aumento de las exportaciones como uno de los objetivos más importantes que tienen por delante.

"Hay que terminar con la falsa dicotomía entre el mercado interno y externo. Todos los sectores productivos son importantes para construir una macro economía estable y duradera porque debemos reducir la pobreza y la desigualdad creando empleo. Todo esto se consigue solo con desarrollo productivo", dijo en el discurso.

Taborda enumeró las "dramáticas condiciones" desde la cual se partía este año: "la actividad industrial cae en nuestro país desde hace 28 meses; actualmente la capacidad instalada está en el 45 %; hace 52 meses que baja el empleo industrial nacional y 19 en nuestra provincia; desde 2015 se perdieron 177.000 puestos de trabajo industriales, 10.000 de ellos nuestros; y se perdieron 6000 industrias, 780 de ellas santafesinas". Esta situación se agravó con la pandemia.

"Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente en ese cambio. Nada es posible sin una noción de contrato social donde despojados de egoísmos sectoriales, las conciencias y los actos confluyan en el amplio espacio común de un proyecto nacional inclusivo que nos contenga a todos. Un espacio donde muchas ideas puedan amalgamarse y hacer sinergia hacia una finalidad común." expresó con énfasis.

"Debemos recordar que el principal objetivo que debe tener cualquier gobierno es el de crear empleo privado de calidad. Si esto se produce es porque hay inversión productiva, y es la industria la que generalmente canaliza esas inversiones, que en un 85 % provienen de capitales nacionales que es el que siempre está, el que siempre aporta y el que siempre cumple. No desdeñamos las inversiones extrajeras, todo lo contrario, pero esto no nos debe deslumbrar", dijo.

Aborda enumeró las distintas actividades que desde hace años viene generando la UISF, a las que le dará continuidad, porque "son los que sustentan la base del crecimiento económico" como la educación y empleo, a los que entiende hay que abordar en conjunto, a partir de la capacitación y el trabajo mancomunado con escuelas, institutos, universidades y todos los organismos comprometidos en esta actividad.

En este sentido se comprometió a que, apenas lo permita la pandemia, reflotar las prácticas profesionalizantes, "donde Santa Fe siempre se destacó por la cantidad de alumnos que las realizaban en nuestras fábricas".

También destacó las actividades que llevan adelante con la UISF – Joven en todo lo referido a las nuevas tecnologías, conectividad rápida para encarar la revolución de las industrias 4.0, comunicación de quinta generación y sus implicancias en la industria en particular y en el sistema productivo en general.

Pedidos

Por otro lado pidió por una "modernización laboral", reclamó la adhesión a la ley de ART y destacó la necesidad de simplificar las leyes, reducir los aportes, poner foco en la justicia laboral y eliminar los enormes costos distorsivos que, aseguró, conspiran contra la creación de nuevos empleos.

"Es necesario reformular el sistema impositivo con un cambio de lógica porque hay que generar más actividad con menores impuestos para recaudar más. El sector productivo no soporta más esta presión fiscal, que nos inmoviliza y solo logra estimular una economía informal, que crece a la luz de regulaciones e imposiciones cada vez más estrictas. No es casualidad que tanto el mercado ilegal, como la pobreza estructural superen el 50 % de la población económicamente activa", dijo.

Más adelante, Taborda destacó la necesidad de infraestructura como buenos caminos y vías navegables. En este sentido dijo que desde la entidad esperan con ansiedad la reactivación de la Hidrovía anunciada por el presidente y de nuestro puerto local que ya está mostrando signos alentadores. "En ambos temas sabemos que la ministra Silvina Frana que el gobierno provincial está trabajando en estos temas".

"En cuanto al comercio exterior debemos revertir de manera urgente la restricción externa crónica. No se trata de cerrarse al mundo. Las divisas no son de ningún gobierno, son del comercio exterior y hay que usarlas solo para cumplir nuestros compromisos internacionales; garantizar la importación de materia prima y tecnología con la que hoy no contamos ,y al mismo tiempo, generar las medidas para que crezcan nuestras exportaciones y engrosen nuestras reservas. No debe haber lugar para que los vivos de siempre hagan bicicletas financieras, que fugan divisas y solo nos dejan las deudas y la pobreza", dijo Taborda.

Finalmente Taborda dijo que "solamente hay dos maneras de generar riquezas: ser competitivo en la producción o habilidoso en la especulación. Nosotros solo sabemos hacer lo primero, por eso estamos dispuestos a hacernos cargo de sacar a este país de la decadencia, de años de atraso y desilusiones, porque somos capaces de lograr más empleo, de exportar más, de adquirir y desarrollar tecnología de punta, de abastecer a nuestro mercado interno con productos al mejor de los precios y de excelente calidad".

Anuncios

El gobernador Omar Perotti adelantó que la semana que viene los ministerios de Economía e Infraestructura anunciarán una serie de programas impositivos y de financiamiento productivo para capital de trabajo y prefinanciación de exportaciones, que complementarán las medidas lanzadas por la Nación. También la provincia generará un fondo destinado a impulsar nuevas empresas de base tecnológica. Finalmente, djjo que espera que Diputados sancione pronto la ley de adhesión a las ART

Financiamiento

Respecto al tema de financiamiento, Taborda recordó que en Santa Fe, pese a tener el segundo PBI industrial del país, "no tenemos un sistema financiero acorde que atienda este potencial y que facilite la financiación de capital de trabajo, infraestructura y tecnología". En este contexto, celebró el anuncio del 26 de agosto pasado donde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador Perotti suscribieron un convenio tendiente a facilitar la inclusión financiera de las Pymes Santafesinas. "Desde la UISF entendemos que ese es el camino correcto. El trabajo mancomunado, federal y participativo entre Nación, Provincia, gobiernos locales y cámaras empresarias", destacó.