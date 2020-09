Marcela "La Tigresa" Acuña ya piensa en retirarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En julio estuvo internada con neumonía en el hospital Haedo de Morón, y en un primer momento se creyó que tenía Covid-19, pero finalmente el test dio negativo. Ahora, solo piensa en recuperarse para retirarse con un último combate, o dos.

En julio pasado, la formoseña Marcela “La Tigresa” Acuña, campeona del mundo supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con 49 victorias (20 Ko), siete derrotas y dos empates, estuvo internada en el hospital Haedo de Morón, y en un primer momento se creyó que tenía Covid-19, pero finalmente el test dio negativo. Ahora, solo piensa en recuperarse para retirarse con un último combate, o dos.

Ahora más tranquila, Acuña, de 43 años, espera que la situación cambie, que se puedan abrir los gimnasios para volver a entrenar. Por su mente ronda colgar los guantes para siempre, disputar su última defensa y dejar atrás una carrera que la convirtió en la mejor boxeadora desde que este deporte se reglamentó en nuestro país.

“Para este año había programado un montón de cosas -confesó a un medio nacional-, pero la pandemia impidió todo”. “En cuanto a lo deportivo, esperando que habiliten los gimnasios para poder entrenar”, agregó Acuña, quién -además del deporte- también fue dos veces concejala en el partido de Tres de Febrero.

“Estuve diez días internada. Me asusté mucho, en un momento pensé que tenía coronavirus, me quedé más tranquila cuando me hicieron el hisopado y dio negativo, lo mío no fue leve, por eso me asusté”, recordó la deportista. “Y este año está prácticamente perdido por lo que todos conocemos”, agregó. “El año que viene quiero retirarme, hacer un último combate, o quizás dos, pero no más”, adelantó Acuña.