https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.09.2020 - Última actualización - 17:55

17:54

Brian Fernández y la deuda que resigna "Dejé la vida para quedar en Colón"

Brian Fernández hizo declaraciones, al mediodía por TyC Sports y por la noche en "La Voz del Sabalero", el programa que se emite por Sol. Al mediodía mencionó su deseo de jugar alguna vez en Boca y por la noche aclaró por qué contestó de esa manera, dejando bien especificado que está cumpliendo su sueño de jugar en Colón y que "por Colón, dejé la vida".

"Hablamos mucho con Eduardo Domínguez, de nuestra familia, nuestro futuro. La verdad que me llevé una grata sorpresa, todas cosas buenas, cosas positivas. Estuvimos conviviendo mucho tiempo cuando yo estaba en el predio y ellos también", contó el jugador.

En un momento, de la entrevista, Brian contó los momentos difíciles que le tocó vivir y cómo salió adelante: "He tirado los celulares porque no quería tener contacto con nadie, viví muchas cosas. Los nuevos contactos con mi familia fue lo mejor que me ha pasado".

"Me estoy dando un poco de bola a mi mismo, he recapacitado muchas cosas", y agregó: "Estoy mirando goles míos constantemente y eso me hace tener más ganas. No me puedo sacar de la cabeza esa jugada contra Banfield, porque si esa pelota del Pulga pasaba, era control y definición. Veía que el arquero estaba jugado. No me ha pasado nunca que pase tanto tiempo sin convertir goles. Es muy loco".

Luego, contó que llegó a un acuerdo con la deuda que tenía la institución rojinegra con él: "Dejé todo para poder quedarme en Colón. Los dirigentes están conmigo constantemente, con la persona que más hablo es con Patricio Fleming, es al que más queremos", relató. Y continuó: "Es importante que ellos me sigan apoyando de esa manera".

"Lo que más quiero es defender esta camiseta, le quiero demostrar a la gente que puedo hacer goles, que puedo jugar bien, no veo la hora que empiece esto", aseguró Fernández. Y remarcó: "Me estoy preparando para dar mi mejor versión y quiero darles muchas alegrías".

Con respecto a la posibilidad de jugar con uno de sus hermanos, Leandro, reconocido hincha del Sabalero, reveló: "Es difícil que Lea venga a Santa Fe, ahora él quiere seguir avanzando para otros lados, pero me dijo que le gustaría alguna vez jugar en Colón".

Por último hizo una aclaración sobre unas declaraciones que había realizado en TyC Sports, sobre la preferencia de Boca por sobre River: "Solo dije que me gustaría jugar en Boca porque es un club hermoso, y ya salieron a decir que me quería ir. No es así. Me molesta que se digan cosas. Estoy dejando todo por quedarme en Colón... Mejor dicho, dejé todo por quedarme en Colón. No veo la hora de gritar un gol con Colón y sé que voy a hacer muchos goles. Dejé la vida por Colón y lo hizo para cumplir mi sueño pero todavía mi sueño no se cumplió. Hice realidad mi llegada a Colón, pero no pude demostrar lo que hice en otros clubes, tengo 25 años y puedo dar mucho más y es lo que quiero. Quiero cuidar esta camiseta y defenderla el mayor tiempo posible. Necesito que esto empiece para hacer goles y ayudar al equipo y darle muchas alegrías a la gente. No sólo yo, sino todo el equipo, porque el que gana es el equipo, no el que hace goles".

"Boca es hermoso, me gusta mucho. Me gustaría vestir la camiseta. Hablé con Román una vez, es una gran persona. Sería una locura que me llame para Boca", aseveró. "Mi propósito es hacer las cosas bien en Colón, terminar el torneo de la mejor manera y ver qué pasa más adelante", añadió.

Por último, habló de sus hermanos Nicolás, futbolista de San Lorenzo, y Leandro Fernández, que jugará en el Elche de España, pero dijo que hay uno mejor que ellos, que pinta para crack. "El mejor de los Fernández soy yo, obvio, ja. Fuera de broma, Tomás pinta para crack, la tiene clara sobre cómo ser jugador de fútbol", concluyó.

Al mediodía, había señalado en TyC que "el coronavirus lo pasé en mi casa. Estaba bien y pedí entrenar. Los primeros tres días no pude, pero al quinto ya me dejaron con el profe y se me pasaron los días más rápido. Estuve casi 25 días desde que di positivo, pero acá estoy, contento de poder estar entrenando en el club nuevamente. Me sentía mal y le dije al profe que prefería no ir a hacerme los testeos con el resto del plantel para que no pase a mayores. Tenía fiebre, dolor de cabeza, no tenía ganas de comer nada. Fui el lunes a otro lado a hacerme los estudios y el primero dio negativo, pero a los dos días me lo hice de nuevo, porque era raro, y ahí dio positivo", agregó.

Primer amistoso con Talleres: sábado 12

En caso que la pandemia no avance hasta niveles mucho más graves aún (ayer el mismo Presidente, Alberto Fernández, puso en duda el inicio) y se puedan seguir desarrollando los entrenamientos de cara al retorno oficial a finales de septiembre, Colón ya tendría cerrado su primer amistoso de pretemporada post Covid-19: el rival elegido es Talleres de Córdoba.

En principio, lo que habrían acordado entre los dos comandos técnicos (el "Barba" Domínguez acá y el "Cacique" Medina en la "T") es que el partido se juegue en Santa Fe, en el predio sabalero sobre la Autopista. En ese caso, ya estarían activando un protocolo especial para este tipo de circunstancias.

Hay que recordar que, por ahora y de manera poco entendible, no hay ninguna notificación especial de la AFA que autorice a los equipos de Primera DIvisión en la Argentina para entrenar de manera "libre" y hacer fútbol de once contra once. Se cree, por los rumores, que llegaría desde Viamonte ese permiso en las próximas horas, teniendo validez desde las primeras horas del lunes 7 de septiembre.