Jueves 03.09.2020

17:58

Se interrumpió el rodaje de The Batman

Robert Pattinson tiene coronavirus

El actor Robert Pattinson dio positivo de coronavirus y eso provocó la interrupción del rodaje de The Batman justo días después de que el actor reanudara su trabajo en los estudios fuera de Londres.

Crédito: Getty



Crédito: Getty

