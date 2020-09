Hernán Drago tiene coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El modelo debió realizarse el test de covid-19 luego de que su compañero Guido Kaczka revelara que tiene la enfermedad.

El modelo debió realizarse el hisopado tras haber compartido el estudio de "Bienvenidos a Bordo" con el conductor, Guido Kaczka, quien también contrajo Covid-19. Sin embargo aclaró que no tuvo contacto estrecho con el presentador.

En la tarde de este jueves, Adrián Pallares reveló que el resultado del examen médico del modelo fue positivo. "A las cuatro menos cuarto de la tarde tenía el hisopado y hoy dio positivo. Lo extraño de esta enfermedad es que el quipo de producción que está más cerca de Guido dieron todos negativos", detalló el periodista.

También aseguró: "Hernán está bien, va a estar aislado en su casa diez días. Está asintomático, solo tenía un poco de dolor de cabeza".

Un día antes de realizarse el test para la detección de coronavirus, el hombre más codiciado del momento brindó una entrevista en el ciclo de Jorge Rial y contó: "Con Guido, lo más cerca que suelo estar es a tres o cuatro metros, como se ve en la televisión. La productora me lo ofreció de corazón y me lo voy a hacer porque es lo que corresponde, no porque esté obligado a hacerlo".