Los docentes particulares santafesinos rechazaron el aumento en las cuotas de los colegios

Jueves 03.09.2020

19:14

Advierten que los establecimientos educativos no tienen justificación para hacerlo y que el Estado se había comprometido a no autorizar incrementos en los valores durante la pandemia.

Los docentes particulares santafesinos rechazaron el aumento en el valor de las cuotas de los colegios privados -recientemente autorizado por el Ministerio de Educación provincial- según informó a El Litoral Pedro Bayúgar, secretario general de SADOP Santa Fe.

Al respecto, el representante de los educadores consideró que “en estos días se está cobrando el mes de agosto y no están los tres mil pesos que se han usado como base de cálculo para el aumento de las cuotas”. “Además -manifestó-, los empleadores nucleados en distintas organizaciones nacionales se comprometieron con el ministro Trotta a no elevar las cuotas durante la pandemia, que no ha terminado, por lo tanto no puede ser que el mismo Estado, provincial en este caso, promueva el incumplimiento de ese compromiso que asumieron todos los empleadores a través de sus organizaciones nacionales”.

Sin embargo, para Bayúgar “lo más significativo es lo político”: “no puede ser que se pondere el derecho a una recomposición de los aranceles y no se reconozca ni se realice una recomposición del salario de los docentes”. “En todo caso, el justificativo sería que “porque tienen que pagar más salario están autorizados a percibir una cuota mayor”, pero no es así, no lo pagan ellos a ese bono porque o están subsidiados o, como en este caso, este mes no se paga, entonces no hay razón para que “porque se pagó en el mes de julio un bono”, durante todo el año los padres tengan la cuota incrementada cuando en realidad los docentes no cobramos ese bono”, comentó en el mismo sentido.

En relación al nuevo bono, el sindicalista aseguró que “tampoco cae bien”. “No hemos tenido contacto con el gobierno de la provincia y entendemos que aprovecha esta circunstancia de la prolongación de la pandemia para no reconocer un derecho a los trabajadores, que también es lamentable”, opinó.