Línea directa

Jueves 03.09.2020

20:29

El futuro no les interesa

IVONNE SCOTTA

"Con mucha tristeza veo que la provincia de Buenos Aires encabeza, con gran diferencia, el número de contagiados por el virus. Sin duda, es la resultante de la situación social que domina a gran parte de esa provincia. En donde en forma incontrolable crecieron vergonzosos lugares donde increíblemente viven familias, en refugios miserables, porque no se les puede decir viviendas, sin agua potable, sin cloacas y ni hablar de urbanización. Con la única separación del hacinamiento, esos pasillos precarios que disimulan el amontonamiento de la villa, nos preguntamos: 75 años, que mayoritariamente gobernó la misma ideología más concretamente, al recuperar la democracia fueron más de 20 años, ¿y no vieron ni impidieron el crecimiento de esa lamentable forma de vivir, que allí estaba la pobreza que crecía cada vez más? Pero el paliativo del populismo no es crear trabajo, sino que los someten a la ayuda estatal y todo sigue igual. Pero llegó el maldito virus y el gobierno de los científicos ¿tendrá claro que esta pandemia que nos ataca por su gravedad y consecuencias, en la provincia más rica, es la resultante de tantos años de promesas incumplidas?; que no obstante la cruda realidad es la resignación en donde viven, ¿no les permite ver que quienes nos gobiernan con sus votos son cada vez más ricos y ellos sin el más humilde trabajo, sin educación para sus hijos, con escuelas a las que no van a aprender sino a comer?; y cuando pase esta desgracia ¿qué explicación se les dará a las familias que sobrevivieron a parte de sus miembros que se contaminaron en el lugar en donde viven? Y para completar la película, en un país tan rico somos cada vez más pobres, porque quienes nos gobiernan vuelven siempre al pasado y el futuro venturoso no les interesa".

Reclamo por luminaria

PEDRO CHEREB

"Señor intendente: el Covid nos tiene preocupados a todos, pero no por ello se deben descontrolar el resto de las tareas; las otras cosas que necesitamos para vivir, por lo menos, con seguridad. El 20/8/20, con número 44736, efectué un reclamo por una columna de luz instalada hace aproximadamente 30 años en Santiago de Chile al 3000 entrada a Pasaje Público, que pese a encontrarnos a escasos 500 metros de Alumbrado Público no ha habido preocupación en ocuparse del caso, ni siquiera vinieron a ver el problema. Gracias al diario por permitirme expresar a través de este espacio".

Feliz día a las radiodifusoras

JOSÉ

"Quiero felicitar a las radios de la ciudad de Santa Fe, por el 27 de agosto pasado, que fue el día de la radiodifusión. La radio, para la gente mayor, ha sido siempre un baluarte de amistad. Siempre pienso que detrás de cada emisión que sintonizo, hay un grupo de personas que trabajan, que brindan su tiempo para realizar una programación que sea agradable. Por eso, es importante el reconocimiento a esa gran labor. En especial saludo a la F.M. 103.7, que es la radio del barrio El Pozo que siempre escucho. Me ha brindado muchas satisfacciones con su música del recuerdo, que me emociona, que me da hermosa nostalgia. Por esa razón agradezco a Dios que aún las radiodifusoras sigan adelante, que sigan siendo nuestras grandes amigas, a las cuales les abrimos las puertas de nuestra casa para que nos acompañen".