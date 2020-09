https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.09.2020 - Última actualización - 21:19

21:15

El ministro de Salud de la Nación aclaró que será la provincia la que decida. “Rosario venía muy tranquila, ahora me preocupa sustantivamente el incremento de los últimos días”, manifestó.

Inminentes anuncios del Gobierno provincial Ginés González García viaja este viernes a Rosario: adelantó que sugerirá "cambios" El ministro de Salud de la Nación aclaró que será la provincia la que decida. “Rosario venía muy tranquila, ahora me preocupa sustantivamente el incremento de los últimos días”, manifestó. El ministro de Salud de la Nación aclaró que será la provincia la que decida. “Rosario venía muy tranquila, ahora me preocupa sustantivamente el incremento de los últimos días”, manifestó.

Por el marcado aumento de los casos de coronavirus y ante inminentes anuncios del Gobierno provincial, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, viajará este viernes a la ciudad de Rosario.

“Yo voy a trabajar con mi equipo pero las decisiones están en manos de la autoridad provincial. En Santa Fe hay números que merecerían tener en cuenta algunos cambios, sin ninguna duda. Pero es mi opinión, sólo voy a compartirla con el equipo provincial”, manifestó el funcionario en diálogo con Telenoche Rosario (El Tres).

Adelantó que sugerirá “cambios” pero que será el gobierno de Omar Perotti el que decidirá las medidas para la provincia. A su vez, reconoció que su inquietud por la curva creciente que presenta la ciudad del sur: “Rosario venía muy tranquila, ahora me preocupa sustantivamente el incremento de los últimos días”.

En ese sentido, explicó que “si la gente circula, el virus sigue circulando” y si bien admitió una suerte de desborde que presentó la Argentina el último mes, contextualizó: “Estamos en el continente que es el epicentro mundial de la pandemia”.

A pesar de los números totales, el ministro de Salud resaltó que Argentina no está entre los países con mayor tasa de letalidad del virus. “Nadie valora lo que no sucedió, otros países tienen tres veces más muertos que nosotros. No digo que estemos bien, estamos menos mal que otros países”, argumentó.

Y con respecto a que el gobierno nacional analiza retroceder con ciertas habilitaciones en medio de la pandemia, observó: “Nadie atenta contra las libertades pero si no nos cuidamos, podemos pasar un mal momento. El presidente está decidido a cuidar la vida y no queremos tirar por la borda lo hecho hasta ahora”.