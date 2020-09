Carolina Costagrande: la santafesina ex número 1 del vóley mundial con Covid positivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reside en Italia y Argentina. Hoy pasa el aislamiento en su ciudad natal, El Trébol. "La cuarentena fue muy larga y nos hizo bajar la guardia", dijo a este medio".

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Carolina Costagrande es un ícono mundial del voleibol. Fue la mejor jugadora que produjo el país. En 2011 logró el título mundial jugando para Italia en Japón y hasta fue elegida la mejor jugadora de la final. Obtuvo scudettos en Italia o otros títulos en China, Turquía y Rusia.

Nació en El Trébol, Santa Fe y se formó en el Club A. Trebolense de esa ciudad.

Retirada hace dos años de la actividad profesional, ahora se dedica a representar jugadores de voley. Reside en Italia y cuando lo hace en Argentina, su lugar es El Trébol, donde comparte tiempo con su familia.

En estos días, la ex jugadora del Scavolini Pesaro y del Dínamo Muscú, disfrutaba del tiempo en su ciudad natal, cuando la pandemia la sorprendió.

Carolina fue la tercera persona infectada en la ciudad, o al menos, la tercera en tener el resultado positivo de un hisopado.

Ante un inminente viaje a Italia, la ex voleibolista Nº 1 del mundo y actual manager de jugadores, se practicó un test para poder volar.

Sin embargo, sus planes para viajar el próximo lunes a Europa quedaron truncos ante el resultado positivo del Covid 19.

En diálogo con El Trébol Digital, señaló: "Anoche empecé a estar mejor. Me dolía la cabeza pero ahora estoy mejor y con apetito. Hay que rezar de que no se haya hecho más grande la red de contagios".

Costagrande contó que "me hice un hisopado porque tenía que viajar a Italia. Lo hice antes de tiempo porque me sentí rara y con síntomas. Había ido a Rosario por temas de controles de salud y en los últimos días me sentía rara".

- ¿Esperabas ese resultado?

- "Uno espera lo mejor. También me preparé porque me sentía rara. Me aislé. No salí de casa por 7 días. Evité cualquier cosa que fuera un contacto. Fui pensando cosas. Me preparé pero el golpe fue feo. Es esa sorpresa que uno no ve venir. Es un virus silencioso. Uno no lo ve. Espero que le sirva a alguien saber que hay que respetar al virus y mucho. La cuarentena seguramente no nos sirvió porque fue muy larga, nos cansó y nos hizo bajar la guardia".

Carolina pasa su aislamiento obligatorio en El Trébol, la ciudad de 16.000 habitantes en el Departamento San Martín que la vio nacer y formarse en el voley.

- ¿Cómo se comportó la ciudad?

"La sociedad por ahora se portó muy bien. A mí El Trébol me demostró siempre mucho cariño y ahora no fue la excepción. Recibí infinidad de mensajes y quiero agradecer uno por uno. Somos una familia que ante las dificultades se une a muerte. La maderera la cerramos ayer y estamos todos guardados. No me siento sola. El apoyo es muy lindo".

- Italia debe esperar...

"Italia debe esperar. Hay que ver el lado positivo. Tengo muchas cosas allá que pueden esperar. Hay gente allá que se puede ocupar de mis cosas. Sólo espero que esto se corte conmigo".