Viernes 04.09.2020

Vuelve la tranquilidad a Cataluña "Me voy a quedar en Barcelona", aseguró Messi

Tras una larga espera, finalmente este viernes se conocieron las palabras de Lionel Messi con respecto a su continuidad en Barcelona.

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", dijo el 10 en declaraciones periodísticas difundidas pasadas las 13 hora de Argentina.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", agregó el rosarino.

En otro tramo de la entrevista, Messi remarcó: "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions", contó Messi.

