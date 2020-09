"Heinze me enseñó a ver el juego de otra manera", asegura Piovi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Próximo a ser papá por segunda vez, aguarda la llegada de Jazmín y que Colón le envíe el contrato para luego viajar a Santa Fe. Llega a préstamo por un año y medio, con opción.

El tema de los centrales en Colón ha sido uno de los más discutidos desde que se fue Conti. Soy de los que piensa que al Flaco no se lo reemplazó debidamente. Muchos de los que llegaron no rindieron. La lista no es corta: Jonathan Galván, Erik Godoy, Cadavid, Schmidt, Lucas Acevedo y Rafael García pasaron con mucha pena y poca gloria en apenas dos años. También se fue Guillermo Ortiz, un socio defensivo que fue progresando muchísimo al influjo de la seguridad que le daba el respaldo de un jugador como el Flaco. Olivera hizo bastante bien los deberes, Bianchi tuvo poco rodaje hasta ahora, lo subieron a Facundo Garcés al plantel y no hay mucho más para escarbar. Por eso, se hacía visible la posibilidad de que llegue un marcador central. Y el buscado fue Gonzalo Piovi, aunque viene con el antecedente de haber jugado mucho de "3", puesto en el que mejor se siente, según lo dijo en La Primera de Sol, mientras aguarda la llegada de su segunda hija y del contrato que lo ligará por un año y medio con Colón.

-Antes de aquella final que jugó Gimnasia por la Copa Argentina recibiste un fuerte golpe en el riñón y te quedaste mucho tiempo sin jugar. ¿Es historia?

-Sí, lo del riñón es historia. Fue algo grave de por sí, pero quedó en el recuerdo. Gracias a Dios no pasó a mayores.

-¿Por qué grave?

-Porque estuvieron a punto de extirpármelo... Tuve un sangrado grande, se fisuró y estuve a punto de perderlo por el impacto. Estuve en terapia intensiva casi una semana y un mes de cama, en recuperación. Fue casi en diciembre, fines de noviembre, no pude practicar hasta enero y, cuando volví, lo hice sin impacto. Todo eso fue producto de esa fisura.

-¿Qué falta para que seas jugador de Colón?

-Colón tiene que mandar el contrato, lo vemos con mi representante y luego viajaré. De todos modos, no está mal porque estaré cerca de mi señora en estos días. Tengo una hija de dos años y una por nacer en cualquier momento.

-El 65 por ciento de tu pase es de Racing y el 35 de Argentinos. ¿Por qué jugaste tan poco en Racing?

-En Racing no tuve continuidad, es cierto, algo distinto a lo de Gimnasia. Allí era titular hasta que me pasó lo del riñón y me perdí la final de la Copa Argentina. Y en Argentinos también...

-Con Heinze...

-Con Heinze en la B y con Alfredo Berti en primera... Y en Gimnasia con Troglio...

-¿Quién fue el que más te enseñó?

-De todos aprendí, pero el que me potenció y rescaté más cosas, fue de Heinze... Con él aprendí a ver el juego de otra manera. Fue el me enseñó a analizar el juego, entrenar y rescato la forma en que exigía a los jugadores. Jugamos en la B con Heinze, fue muy largo, no jugué la gran mayoría de los partidos pero me sirvió para crecer. Después jugué como 22 partidos con Berti y eso me hizo muy bien. Ahí fue que me compró Racing.

-¿Zaguero o lateral?

-¿Siempre fui lateral por izquierda, ese fue mi puesto primitivo. Toda mi carrera jugué allí y después me tiraron de central y empecé a alternar. No tengo problemas en jugar en las dos posiciones, pero me gusta más de lateral.

-¿Por qué?

-Porque tengo más participación con la pelota, me agrada asociarme con los volantes y pasar al ataque.

-Entonces, de las dos posiciones, preferís la de marcador de punta...

-Me gustaría jugar de lateral, pero en Gimnasia jugué todo el año de central.

-Y en esa posición, ¿te gusta tener una referencia de marca o te gusta "sobrar" en el fondo?

-No tengo problemas en ir sobre el hombre o sobrando. No tengo una particularidad. No me siento más cómodo en alguna de las dos formas. Salvo que el rival juegue con dos delanteros y mi equipo con línea de tres, con lo que uno sobra y los otros dos van sobre la marca de los dos puntas, la movilidad que tienen hoy los delanteros hace que se tenga que marcar a veces sobrando y otras yendo sobre el hombre, de acuerdo a la zona en la que se mueva. Es difícil que un equipo juegue con un líbero por detrás del otro o los otros centrales.

-¿Qué fue lo que te gustó de Colón?

-Me gustó que me llamara Domínguez y ahí me terminé de decidir. Yo sé que él tuvo un paso muy bueno en la anterior oportunidad, me gustó la forma de juego, el sistema, el análisis que hace del juego y me interesó. Además, porque sé lo que es Colón, lo que significa para la ciudad y si bien ya viene de dos años de copas y haber llegado a la final, también me motivó el hecho de volver a buscar ese objetivo.

-¿A quién conocés del plantel?

-En Defensa compartí con Rafael Delgado, jugamos seis meses solamente porque él, después, se fue a Colón. Yo jugaba de central y él de lateral, jugamos varios partidos así... Ah, y también lo conozco a Emanuel Olivera de la época de Vélez. Yo venía de inferiores y a veces subía a entrenar con el plantel profesional y allí estaba Olivera, así que lo conozco de aquella época.

Con tres camisetas distintas

Gonzalo Piovi jugó con tres camisetas distintas en contra de Colón. La primera vez lo hizo para Argentinos Juniors, en cancha de La Paternal, en un partido que Colón ganó 1 a 0 con gol de Guillermo Ortiz.

Ese día, Argentinos alistó a Chaves; Sandoval, Torrén, Laso y Piovi; Francis MacAllister, Alexis MacAllister, Colman y Cabrera; Nicolás González y Braian Romero. D.T.: Alfredo Berti. Por su parte, Colón lo hizo con Alexander Domínguez; Toledo, Conti, Ortiz y Estigarribia; Heredia, Ledesma, Fritzler y Guanca; Chancalay y Vera, bajo la conducción técnica del hombre que actualmente dirigir a Colón, Eduardo Domínguez. Luego, entraron Bernardi, Bastía y Clemente Rodríguez.

La segunda vez fue en La Plata, con Gimnasia, en un partido que terminó 3 a 2 a favor de los triperos. Ese día, Gimnasia formó con Martin Arias; Oreja, Coronel, Piovi y Licht; Bolívar, Farabelli, Chávez y Mansilla; Tijanovich y Hurtado. D.T.: Hernán Darío Ortiz. Por su parte, Colón formó con Burián; Toledo, Schmidt, Cadavid y Escobar; Bernardi, Zuqui, Fritzler y Estigarribia; Esparza y el Pulga Rodríguez. Luego entraron Leguizamón, Chancalay y Zuculini, bajo la conducción técnica de Lavallén.

El último partido que Piovi jugó contra Colón fue este año, 0 a 0, jugando para Defensa y Justicia en Florencio Varela. El equipo de Hernán Crespo formó con Unsaín; Tripicchio, Martínez, Juan Rodríguez y Piovi; Botta, Acevedo, Neri Cardozo y Benítez; Guido Mainero y Lucero. Por su parte, Colón lo hizo con Burián; Vigo, Olivera, Rafael García y Delgado; Bernardi, Lértora, Fritzler y Estigarribia; Rodríguez y Viatri. Luego entraron Chancalay, Morelo y Escobar, dirigidos por Diego Mario Osella.

En Medellín oficializan la llegada de Góez

En Medellín, el club Nacional de esa ciudad oficializa la llegada del volante de 20 años Yeiler Góez, a préstamo hasta el 31 de diciembre de este año, con la opción de extenderlo por un año más, hasta el fin del 2021.

En Colón no se informó absolutamente nada al respecto, sólo las declaraciones que hizo Vignatti dando cuenta de la llegada de un jugador colombiano pero sin mencionar su nombre. Sorprende que sea sólo hasta fin de año, teniendo en cuenta la incertidumbre por la vuelta al fútbol que hay en nuestro país, la necesidad de encontrar un avión comunitario que lo traiga a la Argentina y la necesaria cuarentena que deberá hacer el jugador cuando llegue a Santa Fe.

#Institucional | El volante Yeiler Góez irá a préstamo a @ColonOficial y estará ligado al club santafesino hasta el 31 de diciembre de 2020 con posiblidad de ampliarlo hasta 2021. A Yeiler los mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera en el fútbol internacional. pic.twitter.com/Mq4ZgFEz8y — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 4, 2020

Góez es volante de marca, puede jugar de volante central o de interno, integró la selección colombiana sub 20, las referencias son buenas pero se trata, sin dudas, de una apuesta.

En mayo del año pasado, el volante será intervenido quirúrgicamente en el hospital Pablo Tobón Uribe luego de haber sufrido la rotura del tendón de aquiles de su pie izquierdo en territorio austriaco, mientras se preparaba para el mundial Sub-20.

Se le reconstruyó el tendón y estuvo inactivo por más de medio año, pues es una lesión que debe tener una fase de recuperación muy controlada, debido a que el tendón es lento en cicatrizar.

El caso más famoso de esta misma lesión es el de Fernando Gago, ex jugador de Boca Juniors, quien sufrió tres veces la rotura del mismo.

Viatri

Lucas Viatri envió una carta documento a la dirigencia de Colón a los efectos de indicarle la cuenta en la que deben hacer efectivo el pago del dinero que se le está adeudando. Viatri es uno de los jugadores a los que se le ofreció una rebaja considerable en sus haberes. Por otro lado, el jugador es pretendido nuevamente por Peñarol de Montevideo, que cambió de entrenador (Mario Saralegui reemplaza a Diego Forlán). Ya Viatri estuvo allí y con muy buen suceso. Puntualmente, la directiva propuso una rebaja sustancial en su sueldo y el futbolista envió una carta documento en las últimas horas para notificar que había cambiado de cuenta bancaria. La carta documento de Viatri se suma a las que en su momento enviaron Fritzler, Lértora, Delgado, Bianchi y Bernardi. Además, está la situación de Rafael García (el club lo despide con "justa causa" por no tener, aparentemente, sus papeles en regla) y Agustín Doffo (que se consideró despedido). Por otra parte, extraoficialmente se supo de la aparente llegada de una demanda de cobro por parte de Boleterías Vip.