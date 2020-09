Argentina cierra el capítulo del default

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reestructuró con éxito 21 bonos por un total de u$ s 66.137 millones, con un nivel de aceptación de 93,5%.

Tras haber anunciado el acuerdo con los acreedores, la Argentina deja este viernes de lado formalmente el default. Asimismo, el Ministerio de Economía anunciará los resultados de la etapa temprana del canje de deuda en dólares con legislación local por u$ s 41.715 millones, que tuvo una aceptación al menos mayor que el 93,5% del tramo externo.

Según se desprende de las últimas declaraciones, este hecho es muy bien visto y aplaudido por todo el arco empresarial, señalando, por ejemplo, que les abrirá el camino hacia líneas de financiamiento a nivel internacional, que si bien hoy no se encontraban totalmente cerradas, la realidad muestra que no eran baratas.

No obstante, los industriales advierten que el gran punto ahora pasa por despejar el alto nivel de incertidumbre que hay respecto de muchas cuestiones económicas. Al respecto, uno de los puntos centrales tiene que ver con la política cambiaria, al que tanto empresarios como analistas califican como "el peor frente".

"Desde que se anunció el acuerdo no se ve ningún cambio en este sentido. Y tampoco sabemos qué es lo que se pretende hacer. Por supuesto que salir del default es importante y se puede apostar a la confianza; nadie lo niega. Pero que no haya certezas respecto de varias cuestiones no es positivo", sostuvo a la prensa porteña uno de los empresarios consultados.

En este sentido, todos hacen referencia también a las debilitadas reservas con las que cuenta el Banco Central, que en agosto cerró con una fuerte pérdida a raíz de las intervenciones que debió realizar para controlar el tipo de cambio oficial. Debe recordarse que sacrificó algo más de u$ s 1100 millones durante el mes pasado. Y aquí es donde también entran en juego variables como la imposibilidad de compra de divisas por las empresas, el giro de utilidades, una mayor restricción del cepo e incluso la posibilidad de que el Gobierno decida devaluar.

Sobre el tema, otro empresario apuntó: "Todas estas son variables que tenemos que tener en cuenta. La salida del default es clave y si no hubiera ocurrido el golpe hubiera sido durísimo. Pero no es la única variable a que debemos prestar atención al momento de decidir inversiones. Si no se conoce cuál es el rumbo, la situación también es complicada".

En tanto, cerradas las conversaciones con los acreedores privados llegará el turno de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se espera que el organismo internacional quiera imponer aspectos como la reducción del déficit -entre otras cosas-, situación de la que también se esperan detalles sobre cómo se llegará a cumplir con ese objetivo.

Los nuevos bonos

Los bonos surgidos de esta operación empezaron a cotizar el miércoles con rendimientos implícitos superiores al 11% anual y están en un "mercado gris" hasta el lunes.

En los próximos días, aunque sin urgencia, el Gobierno se lanzará a la conquista de los minoristas italianos que formaron parte del 0,99% que quedó afuera de la reestructuración de la deuda externa, con u$ s 653 millones en las series II y XXX del bono Par 2038 emitido en 2010, con la indenture 2005.

Ningún acreedor rechazó la última oferta argentina. Una fuente del mercado aseguró que "si el 1% quiere entrar podría reabrirse el bono a 2041", pero para eso se debería registrar la oferta en Europa, "un proceso muy complejo. El resultado fue espectacular", agregó.

Los bancos colocadores, el HSBC y el Bank of America (BofA) podrían ayudar al Gobierno a seguir pensando las alternativas. Otra opción es que se paguen unos u$ s 20 millones anuales en concepto de intereses, ya que el Par 2038 todavía no entró en cesación de pagos. Recién el 30 de septiembre habrá un vencimiento y luego habrá otros 30 días de período de gracia. Cualquier alternativa, de todas formas, debe contemplar que hay cláusulas RUFO para el resto

"Más allá de las primeras indicaciones del "when and if" (mercado gris), los bonos siguen sin presentar movimientos relevantes ya que recién cuando se acrediten los nuevos títulos del canje podrán reanudar una normalidad en la operatoria", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Recién el martes

Los nuevos títulos bajo ley extranjera que vencen el 2029, 20230, 2035, 2038, 2041, 2046 estrenaron este jueves cotización informal OTC (over the counter), ya que formalmente los títulos comenzarán a operar a nivel internacional y local el primer día hábil después del 4 de septiembre.

Recomendación

Los analistas de mercado recomiendan "esperar a la normalización de la curva de rendimientos antes de reposicionarse, que tendrán un rango de entre de 9,75% a 13%, con un referencia a 10 anÞos en 11,5%".