Tour de Francia: segundo triunfo de etapa de Van Aert mientras Yates se mantiene como líder

El ciclista belga Wout Van Aert conquistó hoy la séptima etapa del Tour de Francia, segunda que se adjudica en esta 107° edición, cuya clasificación general mantuvo en la cima al británico Adam Yates.

El ganador de la Milán-San Remo y la prueba Calles Blancas se impuso con un tiempo de tres horas, 32 minutos y tres segundos y un promedio de velocidad de 47,5 kilómetros, en el recorrido de 168 kilómetros entre Millau y Lavaur, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

Van Aert, que también había ganado la quinta etapa, se impuso en el sprint final sobre el noruego Edvald Boasson Hagen y sobre el francés Bryan Coquard, quienes cruzaron la meta en ese orden y completaron el podio de la jornada.

También festejó Yates, quien por tercer día consecutivo retuvo la casaca amarilla de líder de la competencia que conquistó tras la sanción que le aplicaron al local Julian Alaphilippe, quien hasta entonces mandaba en la prueba.

Yates mantuvo su ventaja de tres segundos en la general sobre el esloveno Primoz Roglic, uno de los candidatos a la victoria, que reafirmó esa "chapa" a diferencia de otros de los grandes favoritos.

