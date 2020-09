Rosario: murió un hombre por coronavirus en su casa y tardaron 8 horas en retirar el cuerpo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.09.2020 - Última actualización - 20:04

19:55

Transitaba el octavo día con Covid-19 y habría fallecido de un paro cardíaco. Su mujer, también contagiada, tuvo que esperar largo tiempo junto al cadáver de su esposo. Una muestra de la saturación del sistema sanitario

Un hombre que transitaba el octavo día con coronavirus falleció este viernes a la mañana repentinamente y recién por la tarde fue retirado el cuerpo de su departamento, el que habitaba junto a su esposa. Si bien a la tarde acudió un médico para constatar la muerte, la misma se habría producido por un paro cardíaco, de acuerdo a lo informado a La Capital. La mujer también padece coronavirus.

La persona en cuestión, que tenía comorbilidades y enfermedades previas, falleció cerca de las 8.30 y recién pasadas las 16 concurrió a Balcarce al 1300 una ambulancia y un médico para constatar el fallecimiento y retirar el cadáver. Un detalle que no solo tiene que ver con falta de acción, sino un indicativo de la saturación del sistema sanitario.

"No se sabe el motivo de la muerte. Tenía una enfermedad por Covid-19 y transitaba el día 8. Además, poseía enfermedades previas. No sabemos cuánto hace que está muerto, pero pasó bastante tiempo. Puede ser que haya sido por coronavirus, pero no se puede saber eso. El fallecimiento se produjo de manera repentina", indicó un médico en la puerta del edificio donde se encontraba el hombre fallecido.

La larga espera de la mujer con su esposo fallecido indignó a más de un vecino, sobre todo porque ambos fueron contagiados de coronavirus y eso generó aún muchos más temores. Las críticas se multiplicaron y los habitantes del edificio no sabían qué acción tomar ante una situación compleja. Por eso los reclamos se intensificaron y las explicaciones del sector sanitario tienen que ver con el desgaste y la saturación sanitaria después de tantos días de pandemia por el coronavirus.

"Estamos muy cansados y sin poder tomarnos vacaciones. Todo el personal está para atriqui", deslizó uno de los conductores de la ambulancia que concurrió hace algunos minutos a retirar el cadáver del hombre.