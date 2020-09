Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Censura

ANTIGUA LECTORA

"Me llegó un audio de una asistente a la reunión de comisión de educación provincial en el ámbito en ocasión del proyecto de ley de educación sexual integral, el miércoles 26, a las 9 de la mañana, en forma virtual. Hubo censura para quienes fueron a manifestar su postura de parte de los celestes, de Fuerza Joven, Salvemos a las dos vidas, Con mis hijos no te metas, etc. Tenían el link de ingreso a la reunión que se hacía por Google Meet. En principio, pudieron ingresar y empezaron exponiendo como siempre: verdes, naranjas, violetas, todos los colores de la bandera LGTBYQ, pero los celestes fueron bloqueados algunos, otros no pudieron ingresar, otros fueron rechazados y a un chico de la Agrupación Salvemos las dos vidas, lo dejaron para el final, pero lo silenciaron. Es así cómo estamos. Sin el derecho a dar nuestra opinión. Le pedimos al diario que indague al respecto. Gracias por el espacio".

Indisciplina y falta de respeto

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Ante la confirmación de la circulación comunitaria en el distrito La Capital, quiero decir que, como soy una persona mayor, cumplo estrictamente las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias, pero observo que no se cumplen las indicaciones por parte de otras personas. No hay distancia de 2 metros, ni siquiera de 1 ½ mts. entre las personas. En una panadería en este barrio, con marcas en el piso para la distancia entre dos clientes, de un metro escaso, en el espacio reducido que tiene no podrían entrar más de dos clientes, pero están 5 ó 6 personas adentro. Eso lo puede controlar la Municipalidad, pero no lo hace. En los supermercados no se respeta mucho el orden que hay en las colas y pasa cualquier repartidor con cajas de bebidas, llevando por delante a las señoras que estamos más adelante, e incluso en el cajero, que se da prioridad a los mayores, embarazadas, etc. La Municipalidad debe controlar todos estos temas, aunque no debería ser necesario que lo haga. Quiero acotar solamente, para que no se critique la disposición del gobierno, que en Alemania se ha dispuesto el cobro de multas para quienes no usen barbijos. En cambio aquí es una indisciplina, una falta de respeto bastante generalizada. Muchas gracias al diario si publica mi mensaje".

Permiso para ingresar al panteón

ROSA DE Bº MAYORAZ

"Quiero referirme a dos cosas: primero, que el aumento que nos dieron a los jubilados es una miseria, tendríamos que salir adelante con la tarjeta para comprar alimentos, porque no somos dueños de comprar un litro de leche o un trozo de carne. Segundo, yo tengo a mi hijo en el panteón Guadalupe: no me dejan entrar por el portón principal del panteón; somos gente grande, tenemos que dar toda la vuelta para ingresar al panteón. Y cobran bastante salado donde está mi hijo. ¿Adónde tengo que dirigirme? Hablo a la respectiva empresa del panteón y nadie me lleva el apunte. ¡Por favor! No sé a quién tengo que dirigirme, pero, repito, somos personas mayores, no podemos dar toda la vuelta. Por algo pago, y bien, las expensas. Pido que solucionen esto de una vez. Gracias por el espacio".

Luminarias

MARTÍN GÓMEZ

"Quiero referirme a la gestión municipal actual, que me hace acordar a épocas pasadas, a la gestión de Carlos Aurelio Martínez. Hoy, para cambiar un foco de luz, los vecinos, o sea los contribuyentes, debemos comprar el foco, el balastro, de corresponder, hasta cables y cinta. Alumbrado Público municipal, si anda el camión, lo colocan, si no hay que contratar a un electricista particular. Y así seguimos, sin luz y sin soluciones. Le pido al diario que haga una nota sobre este tema, de los problemas de la falta de luz pública, a ver si se movilizan un poco".