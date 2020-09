Laura González anuncia el estreno de "Fuego"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A partir de las 13 del domingo 6 de septiembre estará disponible el videoclip de una de las cuatro canciones de propia autoría que forman parte de este EP, editado entre junio y julio de este año. Se trata de la hija de Julia Zenko y Marcelo San Juan.

“Fuego es un tema que me representa mucho, por la emoción que propone y los estadios anímicos por los que pasa”. Dado el contexto de aislamiento, para la realización del clip se convocó a más de 30 mujeres que compartieron un video grabado en su casa. Participaron colegas de la talla de Ivonne Guzmán, Mery Granados y Julieta Rada, como también amigas y hasta las hermanas de Laura. Actualmente está en proceso de post producción y los resultados se podrán ver próximamente en el canal de YouTube de la cantante. Mientras tanto, ya se puede escuchar la canción en Spotify.



Letra y música de Laura González

Si yo pudiera mostrarte

Donde nació mi lamento

Que no se lo lleva el viento

Por más que intentes tocarme

Por más que intentes besarme

Hoy veo todo muy negro

Ya no siento más el fuego

Espesas gotas me caen

Amagas con acercarte

No quiero ya más tus besos

Sé que de aquí en adelante

Ha comenzado mi duelo

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

La fuerza que yo tenía

Me la has ido consumiendo

No tengo ya más remedio

Que renovar mi energía

Por eso quiero soltarte

Y provocar el incendio

Quemar lo que más quería

Voy a llorarte en silencio

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Más sobre “Souvenir”

Es un recorrido por cuatro canciones que nacieron entre 2016 y 2019, durante largos viajes y situaciones puntuales de su vida personal. “Souvenir es un regalo poético, un recuerdo que me llevo de cada experiencia vivida, de cada viaje dentro y fuera del amor. Elijo materializarlo en canción para no sentir que me voy del todo”.

El EP, grabado a comienzos de este año y editado en capítulos desde el 19 de junio, fue producido por el cantautor y cancionista David Amado.

Lista de temas:

1 - Souvenir

2 - Viven en Mí

3 - Fuego

4 - Dejar a la manada



Más sobre la artista

Laura González es cantante, actriz y profesora de canto. Nacida en un entorno musical, la hija de Julia Zenko y Marcelo San Juan, comenzó su carrera a los 4 años de edad, grabando coros infantiles y jingles publicitarios.

Trabajó junto a artistas internacionales como Ricardo Montaner, Tini, Axel, Patricia Sosa, Rubén Rada, Lito Vitale, Tangoloco Quinteto, entre otros.

En 2013 edita su primer disco solista “Lo que tengo que hacer”, con canciones de otros autores y autoras.

En cuanto al teatro musical, su rol en “22:22: Crónicas de un mundo absurdo” de Lautaro Metral, le valió el Premio Hugo a la “Revelación” en el 2015. Años más tarde obtuvo una nueva nominación gracias a su participación en “De eso no se Canta”, el musical testimonial de Pablo Gorlero.

En 2018 se adentra en los talleres de composición de Edgardo Cardozo, abriendo la puerta al mundo de la creación de sus propias canciones. Varias de estas fueron lanzadas como single y otras forman parte de su EP, “Souvenir”.