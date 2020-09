https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 05.09.2020 - Última actualización - 11:11

11:10

Rodrigo Riep, ex futbolista de River y trotamundos del fútbol, es representante de jugadores en Colombia y se lo recomendó al "Barba" para que venga a Colón. El pase es por un año y medio, a préstamo, con una opción de compra a favor de Colón. Viene de Atlético Nacional de Medellín.

Tiene apenas 20 años y juega de volante central Góez, la apuesta cafetera de Domínguez para Colón Rodrigo Riep, ex futbolista de River y trotamundos del fútbol, es representante de jugadores en Colombia y se lo recomendó al "Barba" para que venga a Colón. El pase es por un año y medio, a préstamo, con una opción de compra a favor de Colón. Viene de Atlético Nacional de Medellín. Rodrigo Riep, ex futbolista de River y trotamundos del fútbol, es representante de jugadores en Colombia y se lo recomendó al "Barba" para que venga a Colón. El pase es por un año y medio, a préstamo, con una opción de compra a favor de Colón. Viene de Atlético Nacional de Medellín.

Rodrigo Riep, un futbolista argentino que se formó en River, vistió más de diez camisetas de clubes por el mundo y se retiró en Colombia, fue quien le recomendó al "Barba" Eduardo Domínguez esta "joyita" colombiana de apenas 20 años para Colón: Yéiler Goez. El volante central, cuya ficha es del Atlético Nacional de Medellín, estará llegando en las próximas horas a la Argentina en un vuelo humanitario desde la ciudad donde murió Gardel.

El mismo Riep, que está vinculado a una empresa de representación de futbolistas con ojeadores en Colombia, confirmó a El Litoral que el juvenil colombiano llega por 18 meses a préstamo desde Atlético Nacional de Medellín y que Colón tiene una opción de compra en distintos momentos del préstamo. "Es un volante muy fuerte físicamente y muy técnico para su posición. Esperemos pueda mostrar su fútbol en un club tan importante en argentina", confió el mismo representante en un diálogo con El Litoral.

Como es su costumbre, Colón no informó nada en sus cuentas de redes algo que sí hizo el propio Atlético Nacional de Medellín. En su cuenta oficial de @nacionaloficial, el "Verde" confirmó que "el volante Yeiler Góez irá a préstamo a @ColonOficial y estará ligado al club santafesino hasta el 31 de diciembre de 2020 con posibilidad de ampliarlo hasta 2021. A Yeiler los mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera en el fútbol internacional".

Más allá que el club cafetero habla de préstamo "hasta el 31 de diciembre de 2020", fue el propio jugador que despejó las dudas en nota exclusiva por LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral. En la charla con "Diez en Deportes", el propio Yeiler Goez afírmó: "Será un préstamo por un año y medio con opción de compra. Si Dios permite estará entre el 15 o 16 de septiembre en Santa Fe".

En la entrevista con Fabián Mazzi en la 10, el colombiano presentó credenciales: "Mi salida a Colón se da porque quiero jugar y demostrar, tengo varios procesos en selecciones. Tengo poca experiencia pero tengo un gran recorrido por la selección y quiero darme la oportunidad en un gran fútbol como es el argentino". Luego, agregó desde Medellín: "Hablé con amigos, me dijeron que la ciudad es súper buena, los habitantes son buenas personas y eso me pone muy contento".

En cuanto a su posición en la cancha dijo: "Puedo jugar de cinco, o como dos o tres de interior, me gusta llegar mucho al área rival. En Atlético Nacional tuve poco rodaje porque estuve mucho en las divisiones menores de la Selección. "Soy un jugador que me gusta atacar bastante. ¿Un modelo?: Fernando Gago es muy similiar, buen pasador, sabe jugar y se destaca con el balón. Sabe jugar y recuperar, sabe dar asistencias, juega demasiado bien. Soy derecho y me gusta pegarle mucho a la pelota, algunos goles hice".

"Hablé un poco con el profesor Eduardo Domínguez. Sé que en el plantel está Wilson Morelo, también estaba Guillermo Celis que se fue. A Wilson lo conozco de cuando jugué amistosos contra Independiente Santa Fe", expresó de sus primeros contactos con el Mundo Colón.

En cuanto a sus convocatorias a la Selección Colombia y su relación con el histórico José Néstor Pekerman, Goez dijo: "Tuve como cinco entrenamientos con la Selección Mayor antes del Mundial de Rusia. Pekerman tiene un pensamiento diferente, es un técnico que a los jugadores jóvenes le hablan muy bien, su asistente también habla muy bien, da códigos, son excelentes personas".

En cuanto a su carrera en el fútbol, con apenas 20 años y antes de llegar a Colón, Yeiler agregó: "Nosotros somos como gitanos, a veces nos toca dejar una mochila y agarrar otra más pesada. Atlético Nacional me ofreció muchas cosas, pero Dios es grande y sabe recompensar, me toca tomar el rumbo de Argentina, hacer lo que me gusta. El jugador sabe que si no puede estar en un lugar tiene que buscar otro rumbo".

En cuanto al club sabalero fue contundente: "Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en Colón me llené de emoción, se trata de una liga muy apasionada, eso me ayudaría ya que soy muy apasionado del fútbol". Finalmente, hizo referencia al momento de Colombia con la pandemia: "Hay que sobrevivir con esto, el país lo supo manejar. Mi familia salió bien parada de esta enfermedad, eso me pone contento y espero que esto siga así".