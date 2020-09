Queen en formato coral para seguir cantando en pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Coro Polifónico de la Merced se mantuvo activo en los últimos meses. A través de Zoom, sus integrantes ensayaron y potenciaron la educación de sus voces. El 10 de septiembre presentarán un video titulado "Queen desde casa", con obras del recordado grupo británico.

El Coro Polifónico de la Merced cerró el 2019 en forma positiva, con presentaciones exitosas de su espectáculo "Queen Sinfónico Coral" en toda la región. Pero en marzo de 2020, cuando tenían previsto iniciar el cronograma de presentaciones del año, la pandemia obligó a sus integrantes a redefinir toda la grilla. Así las cosas, decidieron continuar con un arduo trabajo a través del contacto virtual y prepararon "Queen desde casa", un video de cinco minutos que demandó tres meses de trabajo y que tendrá su estreno el próximo jueves 10 de septiembre a las 20.30 a través del canal de Youtube de la agrupación.

"Participan 80 artistas en total, entre coreutas, ex coreutas, la banda Nada Más y Nada Menos y el solista Andrés Novero. Es el evento a destacar", sintetizó Rodrigo Naffa, director del ensamble vocal, en una charla con El Litoral. "A principios de año teníamos todas las partituras armadas para el espectáculo 'Queen Sinfónico Coral 2'. Y lo que estamos haciendo ahora es combinar repertorio del show del año pasado con ese 'Queen 2'. Así que estamos haciendo lo que se llama medley", añadió. Cabe destacar que la edición de sonido la hizo Rodrigo Benavídez con el propio Naffa y la edición de video, Fernanda Mir.

Complejo pero necesario

Desde el mismo día en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró la cuarentena a fines de marzo pasado, el coro de La Merced programó un ensayo virtual para el martes siguiente. Y mantuvo los encuentros los martes y jueves a la noche en el horario habitual. "Éramos 70 este año, quedamos 55, con un promedio de 50 personas que asisten al Zoom de cada noche", recordó Naffa.

Esta situación inédita significó una reconfiguración de intereses para el coro. "Ya no se canta al lado de otra persona ni las voces suenan al mismo tiempo, porque el delay es común a todas las aplicaciones y a las conexiones a Internet. Pero hicimos una gran cantidad de actividades, dentro de lo que permite la virtualidad", aseguró el director del grupo.

Entre otras acciones, desarrollaron dos charlas con la fonoaudióloga Soledad Sacheri de Buenos Aires, editaron mucho material, avanzaron con los arreglos para, hicieron vivos de Instagram con algunas personalidades artísticas y recordaron momentos con gente que alguna vez pasó por el coro. "Todo eso hizo que se mantenga la llama viva gracias a dos cosas, en esta reconfiguración de intereses, la pasión por el canto coral y el sentido de pertenencia", apuntó Rodrigo.

Un grupo entrenado

El trabajo en equipo resultó clave para que el coro logre atravesar el primer semestre del año con proyectos y con lazos sólidos. Pero implicó un desafío más complejo todavía para el director y para el manager, Pablo Goris. "No es lo mismo estar al frente de cincuenta personas a la vez en silencio, que mutar todo a la virtualidad y adaptarse a las plataformas. Después de investigar y elegir Zoom, tuvimos que dividirnos muchísimas tareas para, primero, asistir a quienes no manejaban esa tecnología. Después, acostumbrarnos a mantener el micrófono silenciado para tener una calidad de ensayos buena y placentera. Y motivar y alentar al coreuta a que no se desanime, porque sabemos que esto es pasajero y que no es lo mismo estar parados lo que dure la pandemia que haber seguido en contacto", señaló Naffa.

El recorrido de los últimos meses fue clave para "la cocina interna". "Nosotros veníamos de muchísima producción de conciertos. Y parar de golpe con eso y no tener un concierto urgente a la vista nos permitió dedicarle tiempo a otras cosas como la lectura musical de partituras, el afianzamiento de conceptos de música coral y la investigación de otros géneros. Cuando esto pase y nos reencontremos, vamos a tener un coro más formado, más coralmente culto, que va haber aprehendido la música coral desde otro lado", cerró.

Beneficio

El Coro Polifónico de la Merced se caracterizó siempre por sus acciones solidarias, en particular los conciertos, siempre apuntados a colaborar con alguna entidad de bien público. Pero, al suspenderse las funciones, se vieron imposibilitados de dar continuidad a estas iniciativas. "No tenemos cómo ayudar, apenas para subsistir nosotros, porque la merma de cuotas es una realidad. Pero Pablo Goris está siempre activo como mánager y estableció contacto con políticos, empresas y negocios que siguen colaborando, nos permiten estar al día y con lo que sobra ir preparando la vuelta", remarcó Rodrigo Naffa desde su rol de director.