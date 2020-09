https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el equipo más ganador de la Liga de Vóleibol

Bolívar anunció que no jugará la próxima temporada

Bolívar Vóley, un histórico de la Liga Argentina de Vóleibol y el más ganador con ocho títulos, no participará en la próxima temporada "por una reestructuración de la institución", según anunció este sábado mediante un comunicado.

