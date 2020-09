https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sobre “Los lugares comunes”, relatos de Felipe Haidar Discursos comunes

Graciela Prieto Rey

El silencio, la puerta de una habitación de palabras. Trasponerla, una expedición que comienza con un estallido. Como editora, esto es un manuscrito.

Dentro, no solo se transita una historia, sino que se cruza, atraviesa, un lenguaje. Y ese lenguaje debe ser cercano, vivo, empático, accesible; no estoy leyendo para mí.

“Las palabras no son jamás locas (a lo sumo son perversas)...” escribe R. Barthes en “Fragmentos de un discurso amoroso”, “Una figura [retazo de un discurso] se funda si al menos alguien puede decir '¡qué cierto es! Reconozco esta escena de lenguaje'", un libro al que su autor se refiere como “una necesidad”: “el discurso amoroso es hoy de una extrema soledad", y es esto, precisamente, lo que conmueve en "Los lugares comunes" de Felipe Haidar. El discurso trivial pero también radical del enamoramiento, un muestrario crudo de esos "lugares comunes". Sus bajezas y sus puntos orgásmicos: rojo, el punto; ojo, peligro, rojo, fuego.

Hay que atravesar perversas palabras de historias de amor.

“No hay víctimas ni victimarios. Sólo sujetos que de común acuerdo se sientan metafóricamente en torno de una mesa, reparten las cartas y juegan el juego lo mejor posible. Y todos, absolutamente, tienen ausencia de amor”, comenta el prestigioso profesor y crítico Roberto Schneider en el exquisito prólogo.

La obra tiene un pasado: dramaturgia y escena, en Argentina y Alemania; esa historia se podrá revisar a través del código QR en contratapa. Esta ópera prima de Felipe inaugura, en Editorial Del'aire, la colección #MaterialSensible Colección narrativas.

Él me llamó, me escribió, me rogó, me buscó, me volvió a enamorar. Me dijo que podía, que no podía. Me pidió que lo llamara, que me quería escuchar la voz, me cantó canciones, me hizo reír, me aburrió, me cansó, me confundió...

...que el tiempo soluciona todo, que le dé tiempo, que no le dé tiempo...

Felipe Haidar es director, actor, dramaturgo y docente. Es oriundo de la ciudad de Santa Fe y desde el 2009 vive y trabaja en Rosario.

