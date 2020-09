Jugó dos partidos en Unión y ya firmó en el Atlético de Madrid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.09.2020

12:39

El chico de Esperanza llegó, fue hisopado, firmó su contrato con el Atlético de Madrid e incluso ayer entrenó con el plantel superior del "Cholo" Simeone. En principio irá al equipo filial: se van a las montañas de pretemporada. "No puedo creer lo que estoy viviendo", dijo en exclusiva a El Litoral.

Lo que el El Litoral había anticipado hace varios días se concretó finalmente ayer cuando Mariano Gómez, futbolista que dio sus primeros pasos en San Lorenzo de Esperanza y luego debutó profesionalmente con la camiseta de Unión en AFA, estampó su firma en España con el mismísimo Atlético de Madrid. Como se sabe, la entidad de la Avenida López y Planes cede un porcentaje de la ficha a cambio de 300.000 euros, quedando abiertas tres ventanas de compra a futuro para el equipo "Colchonero".

En el Twitter del equipo filial, @AtletiAcademia, el club comunica "Mariano Gómez, nuevo futbolista del Atlético de Madrid B. El central argentino llega a nuestro club tras el acuerdo alcanzado con el @clubaunion y firma por cuatro temporadas. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Mariano!", es lo que expresa la entidad Colchonera.

Por lo que pudo chequear El Litoral, que dialogó en exclusiva con Mariano Gómez en Madrid, el futbolista llegó, fue hisopado, firmó el contrato y comenzó a entrenar. Los primeros cuatro entrenamientos fueron con el equipo filial, el llamado Atlético Madrid "B", pero los dos últimos ensayos (jueves y viernes) fueron con el equipo de Diego Pablo Simeone. "Me subieron en grupo de a diez con la plantilla del Cholo, es todo muy emocionante. Ahora, con el Aleti filial nos estamos instalando en las montañas para hacer la pretemporada unos 15 días".

Desde su cuenta oficial de Instagram (Mariano Gómez 14), el mismo chico de Esperanza no podía ocultar su felicidad. En la ubicación figuraba "Wanda Metropolitano" (así se llama el nuevo estadio del Atlético de Madrid que reemplaza al viejo y mítico Vicente Calderón) y abaio de la publicación agregó en mayúsuculas tres palabras: "SUEÑA...CREE...TRABAJA". Y sumó: "Feliz de ser nuevo jugador del @atleticodemadrid". Y la remató, el ahora ex Unión y jugador del club del "Cholo" Simeone, con el hastag #aupaaleti, que es un grito de guerra del club "Colchonero".

La historia cuenta que el 26 de abril de 1903 marcó el nacimiento del equipo colchonero, el cual fue fundado por un grupo de estudiantes vascos. Allí nace la parte fundamental del origen del "Aúpa Atleti", puesto que "Aúpa" es un término en euskera (lengua del País Vasco) que significa arriba. Y según el Diccionario de la RAE la palabra "Aúpa" se usa para animar a alguien a levantarse o a levantar algo. O sea un "Arriba Aleti".

Asesorado por la oficina internacional del rosarino Ricardo Schlieper (se llama Prosports y sus socios son Jorge Balbis y Fabián Armando Basualdo), fue siempre Luis "Yiyo" Coria quien se acercó hace años a Mariano Gómez para asesorarlo. En Unión, fueron quienes manejaron a Mauricio Martínez. Ahora, en la carpeta tienen a Brian Blasi y Claudio Peralta, un chico que es categoría 2001.

En lo que es un anticipo de la entrevista exclusiva que registró El Litoral, vía zoom en Madrid, el flamante jugador "Colchonero" dejó frases muy interesantes: "Unión es un club hermoso, tiene todo en inferiores: siempre te ponen los pies sobre la tierra. Le agradezco a mi familia; a Nico Frutos y Alejandro Trionfini, a "Yiyo" Coria y a los cocineros del club". Pero luego fue crítico: "Hace un año me mandaron a Ibiza y nunca me llamó nadie. Ni Sphan ni nadie, ni el mánager, ningún directivo. Ni a mí ni a mi familia. Eso molesta un poco, ojalá lo aprendan y a otros chicos no les pase lo mismo".

Así, con sólo dos partidos profesionales en Unión, Mariano Gómez firmó un contrato de cuatro años con el Atlético de Madrid. Es el cuarto jugador (antes Victorio Cocco, el "Turco" Alí y el "Choclo" Oscar Regenhardt) que pasa de Unión a un equipo de España. Sin dudas, una historia de película.