Hamilton volvió a ser el más rápido y saldrá primero en el Gran Premio de Italia

Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1 y actual líder del campeonato de pilotos, hizo este sábado la pole position en el circuito de Monza y largará primero este domingo en el Gran Premio de Italia, octava fecha de la temporada 2020.





El piloto de la escudería Mercedes, actual campeón mundial, marcó un nuevo récord en la clasificación con un tiempo de 1m18s887 y relegó a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, al segundo lugar.





Hamilton, de 35 años, lleva seis 'poles' y ganó cinco grandes premios (Spielberg, Hungaroring, Silverstone, Barcelona y Spa-Francorchamps) de los siete que se corrieron hasta ahora en la actual temporada de la Fórmula 1, acortada por la pandemia de coronavirus.





El español Carlos Sainz, con McLaren, se ubicó tercero y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) lo acompañará en la segunda línea. El neerlandés Max Verstappen, escolta de Hamilton en el campeonato de pilotos, saldrá quinto con su Red Bull Racing.

