El local Peters gana la etapa y el británico Yates sigue al frente del Tour de Francia

El ciclista local Nans Peters se adjudicó hoy la octava etapa de la centésimo séptima edición del Tour de Francia, en la que el británico Adam Yates retuvo la casaca de líder de la clasificación general.

Peters, que compite en el equipo Agr La Mondiale, se impuso con amplia ventaja en el tramo de 141 kilómetros que unió Cazeres sur Garonne con Loudenvielle, primero que se disputa en los Pirineos en esta tradicional competencia, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

