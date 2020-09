https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un grupo de víctimas de este tipo de delitos contra las infancias recorre el país. Pretenden romper el silencio para evitar nuevos casos. Y ayudar a quienes lo padecen.

Adultos que fueron abusados en la infancia buscan tender puentes para evitar nuevos casos

Un grupo de adultos que padecieron el abuso sexual cuando eran menores de edad conformó una asociación civil que pretende ayudar a quienes hoy padecen este tipo de delitos, o lo padecieron en el pasado y sobreviven bajo un mandato de silencio.

Silvia PIceda y Sebastián Cuattromo son la cara visible de Adultos por los Derechos de la Infancia, con sede en Buenos Aires, pero con un alcance que pretende abarcar todo el país. Desde esta organización brindan apoyo y asesoramiento a las víctimas de abuso infantil y a sus familiares. Quieren evitar así que otros atraviesen el calvario que a ellos les tocó atravesar. Y aseguran que poder poner en palabras lo que les sucedió y llevar así a los estrados judiciales a sus abusadores fue un acto liberador para sus vidas.

El caso de Silvia fue doblemente doloroso, ya que no sólo padeció este delito en su infancia sino que debió denunciar a su ex pareja por un caso similar contra su hija. Ese fue el quiebre por el que se animó a hablar, pese a que la Justicia luego le dio la espalda, y debió atravesar el miedo, la soledad y la angustia para volver a ver el sol.

Silvia es médica y busca sanar. "Mi vida es más feliz y más plena, desde que me miro con amor y ternura y me acepto como la niña asustada, violentada y sola que fui. Y cuando trabajo y comparto con otros el profundo deseo de que esta injusticia no suceda más, con ningún niño, niña o adolescente de nuestro planeta, hay algo en mí que también sana, hay algo en mí que se parece mucho a la paz", asegura la mujer que, como hepatóloga conoce el valor del trabajo con grupos de pares, ya que atiende a alcohólicos anónimos.

En cambio, Sebastián pudo llegar a una condena de la Justicia contra su abusador, un profesor de la escuela. Antes debió transitar todas las etapas de un proceso doloroso al tiempo que sanador. "Durante 10 años, entre 1990 y 2000, no pude poner en palabras lo sucedido con nadie. Esa década de mi adolescencia y primera juventud, estuvo marcada por una dura sobrevivencia, silenciosa y autorecriminatoria, de esta injusticia", recuerda hoy.

Adultos por los Derechos de la Infancia

Esto fue lo que motivó a ambos a conformar Adultos por los Derechos de la Infancia. A través de esta asociación civil pretenden generar una toma de conciencia ciudadana sobre la magnitud y el impacto social del abuso sexual y el maltrato infantil, ya que según las estadísticas internacionales, uno de cada cinco niños y niñas lo padecen en todo el mundo. Y en gran medida los casos ocurren en el seno familiar (30 por ciento).

-Más allá de su labor, el Estado cuenta con una herramienta como la Educación Sexual Integral (ESI)...

-Abogamos por lograr de forma colectiva en todo el país la plena aplicación de la ESI, sancionada como ley en 2006. En líneas generales, vemos la enorme deuda del Estado, como garante y promotor de los derechos de la infancia, con esta política pública tan importante en materia educativa. Si se aplicara correctamente, podría generar en las aulas de todo el país contextos con condiciones de posibilidad para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar y compartir sus emociones, sentimientos, y trabajar sobre lo que les pasa, sintiendo que cuentan con adultos responsables a los que puede recurrir -dice Cuattromo.

-En Santa Fe hay políticas públicas y se está avanzando con la ESI, pero en algunas provincias es una deuda del Estado...

-Si las y los docentes estuviesen capacitados en materia de abuso sexual sabrían leer y escuchar lo que sus alumnas y alumnos manifiestan no necesariamente con palabras, como no sin dificultades logramos hacerlo, a veces, las personas adultas, y en muchas ocasiones después de décadas.

-A su criterio, ¿cuáles son esos síntomas o señales a las que hay que prestarle atención?

-Muchas veces las niñas y los niños manifiestan estar siendo víctimas de abusos en los ámbitos familiares de todos los estratos sociales a través de sus cambios de actitud, conducta, sus modos de relacionarse, de jugar y de expresarse, como puede ser en un dibujo. Llevamos generaciones en las que nos gritan a los adultos las injusticias que están sufriendo, pero no sabemos ver y leerlos.

Escuchar estas alarmas es el primer paso para ayudar a una persona. "La Unión Europea calcula que el 20 por ciento de la población sufrió o sufre abusos antes de cumplir los 18 años", apunta Silvia Piceda. "El 50 por ciento de los abusados es incestuoso, es decir que esa persona fue abusada por un familiar", agrega. "Si se contrasta hoy esta estadística de delitos con la cantidad de condenados por los mismos, hay una cuenta que nos está saliendo mal", advierte.

"Y esto ocurre en todos los estratos sociales", dice Cuattromo, quien lo padeció en un selecto colegio privado católico de Buenos Aires. "Lo digo porque vemos que en sectores medios y altos hay menor contacto con organismos públicos ante el delito de abuso sexual -continúa-. Es decir que está más visualizado en sectores más vulnerables social y económicamente, porque oculta, se silencia y se escamotea cualquier posibilidad de exposición pública. Nuestras historias son un testimonio muy elocuente de ello".

Adultos por los Derechos de la Infancia realiza reuniones semanales y tiende puentes de comunicación constantes para brindar ayuda a quienes lo necesitan (ver Vías de comunicación). Todos los sábados llegan nuevos integrantes que se suman al grupo a través del cual reciben asesoramiento y por sobre todas las cosas pueden contar lo que les tocó atravesar. "Nosotros no pretendemos tener grupos en todo el país, pero lo recorremos para que la gente se despierte y hable del tema, y apoyamos a los grupos que se forman en cada provincia para que le sirva a toda la gente", dice Cuattromo, quien dedica su vida en tiempo completo a la asociación, que se sustenta con donaciones de benefactores.

"Cuando una niña o niño sufre el abuso, cambia su suerte radicalmente si tiene la posibilidad de expresarlo, si encuentra algún adulto que le resulte confiable, lo proteja y le demuestra la gravedad de lo que le ocurrió", explica Cuattromo. "Eso es justamente lo opuesto a lo que me pasó a mí. Por eso hoy nosotros utilizamos el proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea, siempre interpelando al Estado como garante".

Campaña en medios

Por estos días, Adultos lleva adelante una serie de charlas con periodistas y representantes de medios de comunicación, con la intención de poner la lupa en el lenguaje utilizado cuando se abordan este tipo de temas, "porque esos discursos luego se retroalimentan en el resto de la sociedad", dice Cuattromo, y cuenta a modo de ejemplo: "Como fanático de San Lorenzo, yo me crié escuchando en la tribuna de la cancha los cánticos sobre (Héctor) Veira, que había abusado de un niño de 13 años, es decir, de mi edad. 'Che Bambino, che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino', vociferaban miles de personas. Entoces yo decía 'tierra, tragame', porque si esperaba que esa sociedad me ayude estaba frito. Por suerte hoy hubo un gran avance social y se puede hablar del tema en estos términos. Por ello es que tendemos estos puentes", dice. Y a su turno Silvia PIceda agrega: "Pero todavía el Poder Judicial atrasa".