Línea directa

Sábado 05.09.2020

19:19

Funcionarios de puertas cerradas

DANIEL PINO

"Pertenezco al mismo partido de Omar Perotti, que lo llevó a ser gobernador de todos los santafesinos. Soy peronista. Pero peronista de la antigua usanza. Por eso me veo en la obligación de hacer pública mi crítica, no al gobernador, sino a la mayoría de sus funcionarios. He advertido con sorpresa y desilusión que son funcionarios de puertas cerradas. Jóvenes subidos a un pedestal. Uno puede ir a sus despachos veinte veces a pedir una audiencia y no te atienden, ni te van a atender. La arrogancia no es un atributo de los hombres de este partido político; por eso, me permito sugerir al gobernador de la provincia, que baje del caballo a varios de sus funcionarios. Recuerden cómo fue Evita como servidora pública, y tendrán a quien imitar".

****

Las cosas por su nombre

LIDIA MONTAGNINI

"En la carta leída por el profesor Alaniz, el domingo 30/8, en la que se niega que el señor presidente sea profesor de la Universidad de Buenos Aires, diciendo que solo es docente, digo: habiendo consultado al diccionario Espasa en su tomo número 24 expresa que toda persona es profesor cuando ejerce o enseña una ciencia o arte. En las universidades se extiende al profesor numerario adscripto, a una cátedra inmediatamente inferior al catedrático, extendido profesor auxiliar, el que ayuda o sustituye a los catedráticos. Esto de decir que es docente y no profesor es un artilugio más para atacar improcedentemente al Dr. Alberto Fernández. Gracias por el espacio".

****

Politiquería

UN LECTOR INDIGNADO

"La Argentina está asistiendo a un espectáculo terriblemente miserable como es el de ver las facciones políticas, los partidos, negociando miserablemente, haciendo politiquería barata en el momento en que el país está sumido en la desesperación. Se ve que estos señores funcionarios, legisladores nacionales, jueces, no reparan el momento que estamos viviendo y los sacrificios que está haciendo la gente. No puede ser que estén negociando la asistencia o no a las sesiones en el Congreso Nacional... Evidentemente, esta gente no se da cuenta de la tremenda indignación y enojo que están causando en el pueblo argentino; y esto va a terminar mal. Ya pasamos por el 'que se vayan todos' y no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Estos señores no escarmientan. Nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias, no están para afrontar el salvamento de la patria. Tienen que irse en su gran mayoría. No quiero ser injusto al generalizar, pero en su gran mayoría no tienen el calibre ético ni moral, ni político ni personal para estar en las bancas que ocupan. Realmente, la dirigencia de la Argentina da lástima y repulsión. Son unos enanos mentales, egoístas políticos, ya están pensando en las urnas del año que viene. Es vergonzoso".

****

Un peligro en las vías

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"El gobierno anterior reactivó los trenes de carga que pasan frente a mi casa. Pero resulta que han vandalizado las barreras que colocaron y ahora pasa un auto raudamente, a contramano, para ir avisando, en las distintas bocacalles, que va a pasar el tren. En cualquier momento va a haber un accidente muy grande, porque, repito, ese vehículo pasa a contramano. A veces es un remís, a veces una camioneta del ferrocarril. Gracias por el espacio".

****

Felicitar a la odontóloga

UNA VECINA DE Bº EL POZO

"Quiero destacar la atención, profesionalismo y calidez humana con la que trabaja la odontóloga del Samco de mi barrio: ¡excelente! A pesar de las condiciones de abandono en que se encuentra el mismo, el que deja mucho que desear. Parece que no fuéramos personas en este barrio, sino animales de corral, a la espera de migajas, porque la atención médica es ínfima".

****

Carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

LECTORA ATENTA

"Leí la carta abierta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que advierte que se están quedando solos y están perdiendo la batalla, a la vez que describen la grave situación que afrontan. Y le piden a la población que reflexione, porque observan en las calles cada vez más gente, que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, etc. Pienso que el diario debería publicar siquiera un fragmento de esa carta, que es de una asociación profesional. Porque realmente, muchas personas no cumplen las medidas sanitarias. Por favor, háganlo, porque la situación que describen es muy real. Muchas gracias si hacen lugar a mi pedido".

****

Llegan cartas

Imágenes de la pandemia

Miguel Ángel Reguera

El nieto hace descansar el celu sobre sus rodillas y pregunta: -Decime abuelo ¿Cómo se conocieron con la nona? ¿Es cierto que la ibas a buscar a la salida de la fábrica?… El abuelo exhausto se desploma en la poltrona luego de cortar unas ramas del jardín, dispuesto a hablar cuando recupere el aire. En la radio del comedor, de fondo, se escucha a un conductor que lee un relato de Roberto Fontanarossa, "Que lástima Cattamarancio". El joven anhela conocer la historia del "Abu", pero más que nada tiene sed de fotos, aquellas que bajo llave, en un cajón del ropero, anhelan salir, pálidas de tanto esperar. En ellas, sabe que se destacan la abuela, "tan buena moza" en aquellas vacaciones en Santa Teresita, y un gurrumín con sombrerito marinero que por el lunar revelador, sólo puede ser él mismo. El telón sonoro deja oír a un wing que desborda, un centro y Cattamarancio que se pierde "un gol hecho". El abuelo se levanta y vuelve con el tesoro de papel. Las fotos se despliegan en una mesa mucho mas corta que el entendimiento del relator del cuento, que ensimismado en su oficio, se despreocupa del mundo caótico que lo rodea y se acerca a escenarios impensados. El nieto aprovecha que junto al abuelo deben estar encerrados en un aislamiento preventivo de la nueva enfermedad, para evitar que los afecte y así no contagiar a sus otros seres amados. Mientras, piensa, no sin una pizca de vagancia, que las tareas pueden esperar mejor ocasión, que el abuelo está ahí y puede explicarle: ¿Quién es el hombre calvo que abraza a la tía Luisina? En tanto, Papá, que trabaja en la computadora, escucha desde su cuarto la respuesta y se acerca a corregir la memoria del abuelo y todos ríen a un tiempo… pues nadie conoce a ese comedido que se coló en el bautismo. ¡Que lástima Cattamarancio! dicen juntos el "speaker" como le llama el abuelo y el protagonista del relato de ficción, que sólo piensa en relatar, trabajar, vender, gritar un gol y si es posible dos. ¿Y la vida? ¿Y el tiempo? ¿Y el amor?, nada entra en su coleto mas que cumplir "kantianamente" con su trabajo. El joven le dice al padre que arrime una silla y juntos con el abuelo, pintan un cuadro de aquellos que se fijan en la memoria. El trabajo del papá, si puede esperar… debe esperar. Ahí por única vez están los tres, que prefieren interrumpir la charla y en silencio, escuchar el imprevisible final del cuento. El coro de risas son una invitación para que la nona y mamá se acerquen y pregunten: ¿Qué son esas fotos?... ¡La vida, abuela es la vida!… dice el nieto y la imagen se congela, empezando a tomar casi imperceptiblemente un color sepia.