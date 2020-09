Escándalo: le entregaron los restos de su abuelo en una caja de mayonesa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió este viernes en la ciudad rionegrina de Roca. La nieta de Luis Sosa, un hombre que estuvo desaparecido más de un año, lo denunció en las redes.

Luego de estar un año y ocho meses desaparecido, la Justicia confirmó que los restos hallados en el basural de Roca pertenecían a Luis Sosa, un vecino de la ciudad. Pero una indignante decisión al momento de entregar sus restos a los familiares provocó el enojo de toda la comunidad. Es que los restos encontrados fueron enviados a sus seres queridos en el interior de una caja de mayonesa.

El jueves 13 de agosto el Laboratorio Regional de Genética Forense determinó, luego de un exhaustivo cotejo, que los restos óseos encontrados en inmediaciones del basural de General Roca pertenecían a Luis Sosa. Tras casi un mes del análisis y luego de varios reclamos, los restos fueron entregados a la familia.

Verónica Sosa, la nieta del hombre fallecido, denunció en las redes sociales que tras casi 20 días de reclamar a la Justicia que le entregaran los restos de su abuelo, los mismos llegaron en una caja de mayonesa. "¿Se puede ser más basura? Un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan como si no fueras nada. Así, en una caja de mayonesa. Que se enteren todos la clase de mierda que tenemos en el Poder Judicial”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

“Somos solo un número para ellos y los que no nos callamos somos molestia. Van a tener que seguir trabajando señores fiscales, porque no voy a parar hasta saber que le pasó a Don Sosa, mi abuelo. Y cuando lo sepa no van a saber dónde meterse”, reclamó.

La mujer asegura que a su abuelo, Luis Sosa, lo hicieron desaparecer. “A Sosa no se dejó morir en el basural, Luis Sosa no es un pedazo de cráneo, a Luis Sosa le pasó algo”, afirmó.