Alerta máxima en Japón y la Península de Corea por la llegada del Súper tifón Haishen

Un nuevo sistema ciclónico tropical avanza sobre el Pacífico noroeste, y apunta este fin de semana hacia el sudoeste de Japón y luego a la Península de Corea. El súper tifón Haishen será el tercer tifón significativo (luego de Bavi y Maysak), en impactar contra la península en solo dos semanas, y el segundo que toque tierra en Japón en una semana.

Recordemos que el tifón Bavi tocó tierra en Corea del Norte el 27 de agosto, y Maysak impactó en Corea del Sur el jueves 3 de septiembre generando graves inundaciones, severos daños en estructuras, víctimas fatales y desaparecidos. Los residentes que aún se están intentando recuperar de estas dos poderosas tormentas, tienen muy poco tiempo para prepararse para la visita de Haishen.

El primer súper tifón de la temporada

Haishen se fortaleció rápidamente este viernes, poco después de que finalizara el ciclo de reemplazo de la pared del ojo. Se formó una pared ocular intensa, mientras que la presión central caía rápidamente. En un solo día pasó de ser un tifón con vientos equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, a una súper tormenta de categoría 4 con vientos sostenidos de 250 km/h, ráfagas superiores y un ojo bien formado. Incluso ha superado a Maysak como la tormenta más fuerte, y se convirtió en el primer súper tifón de esta temporada en el Océano Pacífico occidental.

A medida que atraviesa el mar excepcionalmente caliente del Pacífico noroeste (de unos 31°C), esto le proporciona la humedad y energía necesarias para promover dicha intensificación. En este caso el agua inusualmente cálida se extiende también por debajo de la superficie, en una profunda columna de agua; esto es de vital importancia para mantener la fuerza de un tifón, ya que a medida que las tormentas giran sobre el océano agitan agua más fría desde abajo, pudiendo así reducir la intensidad de la tormenta. Este súper tifón se ve también beneficiado, porque sigue un área con cortante de viento ligera.

A close up Himawari-8 IR view of Super Typhoon Haishen (11W)--now a Cat 4 with 155 mph winds. For the latest NWS advisories & graphics on Haishen: https://t.co/YdM95hCvRs pic.twitter.com/EraG7gLRit