Domingo 06.09.2020 - Última actualización - 9:22

El siempre polémico ex ministro de Economía pronosticó que "será muy difícil salir" de una crisis porque "más allá de la pandemia, llevamos 12 años de estanflación". Además, afirmó que el país afrontará a fin de año un "déficit fiscal cercano al 9%" y dijo que Alberto Fernández debe "organizar la economía", algo en lo que Mauricio Macri "falló totalmente".

Entre críticas y consejos Domingo Cavallo: "El gobierno es un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado" El siempre polémico ex ministro de Economía pronosticó que "será muy difícil salir" de una crisis porque "más allá de la pandemia, llevamos 12 años de estanflación". Además, afirmó que el país afrontará a fin de año un "déficit fiscal cercano al 9%" y dijo que Alberto Fernández debe "organizar la economía", algo en lo que Mauricio Macri "falló totalmente". El siempre polémico ex ministro de Economía pronosticó que "será muy difícil salir" de una crisis porque "más allá de la pandemia, llevamos 12 años de estanflación". Además, afirmó que el país afrontará a fin de año un "déficit fiscal cercano al 9%" y dijo que Alberto Fernández debe "organizar la economía", algo en lo que Mauricio Macri "falló totalmente".

En un encuentro con empresarios locales, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, consideró que el gobierno es "una combinación de socialismo sin plan y capitalismo sin mercado" y que el presidente Alberto Fernández se equivoca si busca soluciones "maximizando la regulación y minimizando al sector privado". Además, pronosticó que la economía argentina tendrá un déficit fiscal del 9% a fin de este año y advirtió que "salir de la estanflación es más complicado que de la inflación".



Invitado a exponer en teleconferencia por la Asociación Civil Río Paraná sobre los riesgos y oportunidades de la Argentina, Cavallo sostuvo que el desencadenante de la crisis es que "volvimos a tener un grave problema de organización económica": "Más allá del problema generado por la pandemia y la estanflación que existe desde el 2012, tenemos una falta de orden económico. La desorganización de la economía es una síntesis de un gobierno que interviene con impuestos, con un sector público cada vez más grande y sin presupuesto, y con el área privada sin funcionar por trabas distorsiva en los mercados libres", sostuvo.

Eterno retorno a la desconfianza



En su tesis de la desorganización económica, describió que la economía argentina se encuentra en una especie de círculo vicioso de la que le es muy difícil salir y que está ligada a la falta de confianza.

"Desde mediados de los 40 hasta el 90, las decisiones económicas que se tomaron fueron en dirección opuesta a los principios del modelo propuesto por Alberdi. En el 2000, se salió de la peor manera posible: con la pesificación masiva de la economía, la destrucción de la base contractual social y grandes deudas de las provincias con los bancos. Basado en una bonanza internacional de precios, empezamos una época de reeditar impuestos distorsivos, estatizar empresas y aumentar el sector público y luego volvimos a un período de estanflación", sostuvo.

Asimismo, dijo que el gobierno de Mauricio Macri "falló totalmente": "Los cambios implementados en la gestión anterior no tuvieron la profundidad necesaria. Eliminar retenciones a las exportaciones fue el único aspecto positivo y fue revertido a mediados de mandato".

Y manifestó que Alberto Fernández debe "redinamizar la economía argentina" y que, para ello, "será necesario generar confianza". "El gobierno nacional debe anunciar un plan económico que esté acompañado de una reforma completa, reprivatizar las empresas que fueron estatizadas, eliminar controles de precios y de cambios, para que los argentinos reciclen en el país los ahorros que están en el exterior o acá, pero dolarizados".

Invitado por la Asociación Civil Río Paraná, Cavallo brindó una teleconferencia a empresarios del ámbito local, donde se refirió a las oportunidades y riesgos que afrontará Argentina con una economía en crisis agravada por la pandemia.Foto: Gentileza ACRP

Déficit: El que estaba y vendrá



El autor de la convertibilidad en 1991 y el corralito en el 2001, acentuó que "salir de la estanflación es más difícil que de la inflación" y que ese dilema se verá expuesto a final de año con un alto déficit fiscal.



"El gobierno argumenta que el principal problema es la herencia del endeudamiento, pero éste es una consecuencia del déficit fiscal, que puede estar escondido, no reconocido, en conflicto (holdouts) o de manifiesto (como con Macri), que por solventarlo con deuda terminó en la crisis del 2019", dijo Cavallo.



Si bien reconoció que "el gobierno de Fernández tiene un balance positivo por la reestructuración lograda", advirtió que "afrontará una contradicción fundamental". "El déficit total del sector público será del orden del 9% del PBI a fin de año: primario del 4%, provincias del 1%, pago a organismos internacionales del 2% y deuda en pesos otro 2%. Si no se va a emitir nueva deuda, ¿cómo se financiará ese déficit? Por el momento, parece que será emitiendo dinero y leliqs".

Ante tal panorama, Cavallo sostuvo que "tendrá como correlato la aceleración inflacionaria" y que "tratar de frenarlo con más regulaciones, acentuará la desorganización de la economía": "Una vez que se recuperen las actividades en la post pandemia, habrá un rebrote natural, pero con enormes dificultades de parte de las empresas porque todas tendrán grandes problemas financieros. El gobierno debiera facilitar al máximo la operatoria del sector privado, aunque parece enfocarse más en la regulación, como con la ley de teletrabajo que inflexibiliza la contratación de trabajadores o la regulación de comunicación y tecnología, que son los sectores que más demanda traerá la nueva normalidad", completó.

Un dólar a la peruana



Cavallo dijo que "tenemos que asumir que somos una economía bimonetaria" y recomendó implementar el modelo peruano: "Para tener una moneda propia y sana, tenemos que dejarla competir. Eso no significa tener respaldo como en la convertibilidad. Podría implementarse el sistema peruano, donde conviven las monedas y el banco central maneja la expansión de crédito interno".





Laspina, "el más lúcido"

El ex ministro elogió la figura del diputado santafesino por Cambiamos, Luciano Laspina, y compartió su visión sobre los problemas nacionales. "Él ha dicho que tenemos un sesgo anti-exportación, anti-empleo y anti-inversión. Todo eso hay que cambiar de forma simultánea para alcanzar la estabilización. Reconozco que no es fácil y, por el momento, no veo que eso pueda ocurrir", lamentó.

Historia con la Hidrovía

"Desafortunado", le pareció el reciente anuncio sobre la Hidrovía. "Me hizo acordar a lo que había pasado en 1994 con el río Paraná, cuando el principal inconveniente era la falta de dragado, y que resolvimos con la desregulación y licitación para puertos privados. ¿Para qué crear un organismo interprovincial? Es probable que de ahí surjan costos adicionales al uso efectivo del río, trabando el transporte".