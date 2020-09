https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.09.2020 - Última actualización - 11:06

11:05

El referente santafesino brindó detalles del momento que vive el sector. A raíz de la pandemia, se formó una "Mesa Nacional del Transporte Escolar". Son casi 9000 familias en todo el país las que dependen de este trabajo. Unas 200 en la ciudad de Santa Fe.

Movilización nacional el 10 de septiembre Jorge Blesa: "La situación de los transportistas escolares es caótica" El referente santafesino brindó detalles del momento que vive el sector. A raíz de la pandemia, se formó una "Mesa Nacional del Transporte Escolar". Son casi 9000 familias en todo el país las que dependen de este trabajo. Unas 200 en la ciudad de Santa Fe. El referente santafesino brindó detalles del momento que vive el sector. A raíz de la pandemia, se formó una "Mesa Nacional del Transporte Escolar". Son casi 9000 familias en todo el país las que dependen de este trabajo. Unas 200 en la ciudad de Santa Fe.

El próximo 10 de septiembre, transportistas escolares de casi todo el país, realizarán una movilización. El objetivo: reclamar al Gobierno Nacional por una ayuda económica de 600 millones de pesos que fue aprobada en el Senado el 17 de agosto, y que todavía no se distribuyó.

Jorge Blesa es el referente del sector en Santa Fe y en diálogo con El Litoral, explicó el momento que viven desde el inicio de la cuarentena, y todo lo que se generó hasta ahora.

"Cuando comenzó la pandemia, los transportistas escolares, como muchos, no sabíamos que íbamos a llegar a esta situación: es decir, hasta el mes de septiembre, sin trabajar y lo más probable es que no lo hagamos hasta el año que viene. Los primeros 15 días, estábamos tranquilos, pero después realmente nos empezamos a preocupar. Veíamos cómo iba avanzando el Covid-19 y que la situación se ponía muy oscura para nosotros".

A partir de ese momento, los transportistas locales empezaron a moverse para llegar a sus respectivos municipios y gobiernos provinciales. "Y en esta desesperación de no saber cómo afrontar los meses que teníamos por delante, comenzamos a comunicarnos con colegas del país. Primero lo hice con la gente de Buenos Aires y así sucesivamente, con el resto. En poco tiempo tuvimos respuesta de todos los colegas del país. Así fue que se armó la 'Mesa Nacional del Transporte Escolar'. Con ella empezamos a inquietar a los funcionarios pidiéndoles ayuda. Veíamos que el Gobierno Nacional ayudaba a mucha gente y no a nosotros que venimos aportando durante tantos años. Pero lamentablemente nos empezaron a dar la espalda", explicó Blesa.

Paralelamente, los pedidos aquí en Santa Fe también se fueron realizando. "En un principio nos liberaron para trabajar como fletes. Algo que agradecimos en su momento, pero que sabíamos que no funcionaría. Y fue así. Pero hace tres meses comenzó una ayuda desde el Gobierno Provincial. Ahora seguimos gestionando desde el municipio, porque necesitamos que halla una excepción de los pagos de tasas de fiscalización y vamos a pelear también por la patente. Porque los vehículos están parados, no tenemos seguro, nos seguimos endeudando y esto pinta muy negro", detalló.

¿Y qué pasó con la Mesa Nacional? Blesa dijo: "Después de tantas idas y vueltas pidiendo a los Diputados ayuda, llegamos al Ministerio. Tuvimos un diálogo con la gente que maneja los fondos de la Nación y pedimos que se apruebe un proyecto donde estábamos incluidos los transportes escolares. Eso se aprobó el 17 de agosto en el Senado. Serían 600 millones de pesos para los casi 9000 transportistas escolares del país. Hoy, casi un mes después, aún no llegó nada. Aparentemente en octubre podríamos tener alguna novedad. Pero la incertidumbre es muy grande. Por eso es que haremos la marcha a nivel nacional el 10 de septiembre. Acá estaremos dando vueltas por la Casa de Gobierno, sin bajarnos de la camioneta. Sólo lo haremos para entregarle una nota a nuestro Gobernador, que hasta ahora se portó muy bien con nosotros. Por eso aclaro que la movilización no es contra el gobierno provincial, ni contra la gestión de Perotti, sino que vamos a pedirle a él que nos ayude a entregarle un petitorio al Presidente de la Nación donde se le pide por favor lo antes posible baje los fondos solicitados porque nuestra situación es caótica. Muchos colegas tuvieron que vender sus colectivos, otros que se dedican a otras cosas, no serán más transportistas", finalizó Blesa.

Entre notas y comunicados

La nota para el Gobierno Provincial, expresa lo siguiente. "Señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti: Los transportistas escolares de Santa Fe, nos estamos movilizando, no contra su gestión. En este día, en las distintas provincias del país, también lo están haciendo nuestros colegas. Necesitamos de su respaldo. El día 17 de agosto, en el Senado Nacional se aprobó una partida de dinero destinada al sector de los transportes escolares. Al día de hoy, el Ejecutivo Nacional, no lo ha implementado. Señor Gobernador, nuestra situación es grave y desesperante. Colegas en quiebras , sin ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia. Por eso a usted, cómo representante de los santafesinos, queremos le haga llegar nuestra preocupación al señor Presidente de la Nación Alberto Fernández. Necesitamos en forma urgente la implementación de la partida dineraria, destinada al sector en la ley de ampliación del presupuesto nacional, recientemente publicada en el boletín oficial. Desde ya, muy agradecidos por su apoyo".

En tanto, el Comunicado de Prensa de la Mesa Nacional de Transporte Escolar Argentino, con el anuncio de la movilización, reza así: "Después de ocho meses sin trabajar ni generar recursos, y luego de un desgastante accionar con los poderes políticos, logramos que se promulgue una ley de ampliación del presupuesto nacional donde se incluye una partida para la asistencia de este sector. Todo este esfuerzo hoy está detenido en los escritorios de Jefatura de Gabinete y Ministerio de Transporte de la Nación, imposibilitando la llegada del dinero a nuestros colegas. Por ello. la Mesa Nacional resuelve convocar al transporte escolar a una movilización el día 10 de septiembre, en todo el territorio nacional con la modalidad de circulación con todas las unidades en las respectivas provincias o municipios donde prestan el servicio. Esta movilización tiene como única premisa solicitar al Ejecutivo Nacional la urgente implementación de la partida dineraria destinada al sector en la Ley de Ampliación del presupuesto nacional, recientemente publicada en el boletín oficial".

Integrantes

La Mesa Nacional del Transporte Escolar está conformada por: Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, San Luis, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Neuquén, Santa Cruz, Salta, San Juan, Catamarca, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Tucumán, Chaco, Chubut, Santiago del Estero y Jujuy.

Algunas cifras

De los casi 9000 transportistas que hay en el país, entre 500 y 600 son de la provincia de Santa Fe, y casi 200 de la capital. Cuando lleguen, los 600 millones de pesos se distribuirían, en formas iguales, entre los colegas. Cada uno, cobraría su parte en 6 u 8 cuotas.