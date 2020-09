Reclamos que no terminan y un par de caras nuevas que asoman

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Seguirá Viatri?, ¿cómo terminará la situación de Rafael García?, ¿lo de Doffo va a juicio?. A todo esto, una apuesta colombiana y un defensor central zurdo que prefiere jugar por el lateral, son las novedades en el plantel de Domínguez.

Lucas Viatri, el día de su debut como titular ante Defensa y Justicia. Fue el último de los refuerzos que llegó a principios de este año (fueron seis). Vino prácticamente sin pretemporada. Se le ofreció una reducción salarial y hasta ahora no hay acuerdo. El jugador fue uno de los tantos que intimó con carta documento. Crédito: Matías Nápoli.

La semana de trabajo de Colón finalizó con más carta documento y conflictos judiciales en puerta, además de la "cuasi" confirmación de la llegada de Gonzalo Piovi como incorporación y la oficialización por parte de Nacional de Medellín de la partida del juvenil volante colombiano Yeiler Góez.

Al conflicto judicial en puerta por la falta de arreglo de la deuda con Matías Fritzler, una de las tantas que generó Vignatti desde comienzos de año y que no tuvo final feliz tras recibir la carta documento y, posiblemente, el pedido de inhibición que hará el ex volante a principios del año que viene (2021) si es que no se paga antes, se sumaron las que llegaron el 13 de agosto (Lértora, Bianchi y Delgado), a quienes pocas horas después se sumó Christian Bernardi.

Con todos ellos hubo acuerdo económico después de negociaciones de apuro que realizaron los dirigentes que están por debajo de Vignatti y el asesor económico del club. Pero en el transcurso de esta semana que termina se dieron otras cuestiones que también agregan conflicto.

Por un lado, otro de los jugadores que presentó carta documento reclamando la deuda es Lucas Viatri. "Este caso es uno de los últimos que quedan por arreglar, estamos haciendo los intentos y esfuerzos para sacar adelante. No es fácil. No nos incumbe si hay otro club interesado, nadie de Peñarol nos llamó", dijo Vignatti. Desde Uruguay, se dice que la oferta de Colón para con Viatri fue pagarle la deuda con una rebaja del 50 por ciento del salario que fue acordado a principios de año, cuando llegó a Santa Fe, algo que no pudo ser confirmado en Santa Fe. En Uruguay están "monitoreando" la situación para ver si se puede sacar algún provecho y que Viatri retorne a Montevideo para ponerse la camiseta de los mirasoles.



Por otro lado, se presentaron dos situaciones de conflicto en la semana con otros dos jugadores: Agustín Doffo, otro de los seis jugadores que llegó a principios de año y Rafael García, el uruguayo que se encontró con el impedimento de entrar al predio cuando terminó de cumplir con el período de cuarentena después de haber regresado de Montevideo junto con Leonardo Burián.

En el caso de Doffo, se consideró despedido a raíz de la deuda que el club mantenía con él y habrá que ver de qué manera se sigue adelante pues el jugador hizo también una intimación para que se le paguen los haberes adeudados. En el de Rafael García, el uruguayo tenía contrato por dos años más y Vignatti adujo una situación muy delicada, comparándolo con lo ocurrido con Ronaldinho. "Hay una situación que no nos permite seguir la relación porque hay una anormalidad y el club no debe ser cómplice. Es como el caso de Ronaldinho, que por entrar al Paraguay de una manera parecida a la de García, le costó lo que le costó. No vamos a ser cómplices de situaciones parecidas y por eso las denunciamos", señaló el presidente de Colón.

Recordemos que el 4 de marzo pasado el mundo del deporte fue sacudido con la noticia de que Ronaldinho había sido detenido en Paraguay por presentar documentación falsa al ingresar al país. Luego de su declaración, el ex futbolista había sido liberado, pero días más tarde volvió a ser apresado, y pasó bastante tiempo en la cárcel porque luego se le imputó otra situación considerada delictiva y recién quedó en libertad en los últimos días de agosto.

Sin dudas que Vignatti, al comparar a Rafael García con Ronaldinho, expuso al jugador de Colón a una situación muy comprometida y por eso considera que es justa causa para ser despedido. El defensor, que llegó proveniente de Nacional de Montevideo, que allí fue dirigido por Eduardo Domínguez, que alguna vez Gallardo dijo, cuando era técnico de Nacional, que "si tengo que ir a la guerra, voy con Rafael García" y que sufrió, días antes de debutar en el club tricolor de Montevideo, el asesinato de su padre, que era taxista, hizo la cuarentena en Santa Fe, allí reclamó la deuda que el club mantenía con él, se quiso acordar la salida y ante la falta de acuerdo, concurrió al entrenamiento con un escribano para constatar lo que en definitiva pasó: que no le permitieron el ingreso al predio.



García se había puesto de acuerdo con Burián para pasar la frontera entre Uruguay y Argentina y ya en tierra nuestra, fueron buscados por uno de los vicepresidentes de Colón, los trasladó hasta nuestra ciudad. La pregunta es: ¿cuál ha sido la irregularidad de García?, porque al paso fronterizo lo pudo atravesar.



A todo esto, se confirmó desde Colombia la llegada de una apuesta de la que se tienen pocas referencias. Se trata del volante de marca, de 20 años, Yeiler Góez, quien está a la espera de un vuelo comunitario, luego deberá hacer cuarentena y posteriormente se sumará al plantel de Domínguez. Su contrato es hasta fin de año (poco tiempo para demostrar) pero con una cláusula de extensión por un año más.



Otro jugador con el que hay principio de acuerdo es con el defensor Gonzalo Piovi, que llegará al club a préstamo por un año y medio con opción. Está a punto de ser papá por segunda vez y espera la llegada del contrato para verificar si está todo de acuerdo a lo conversado y viajar con destino a nuestra ciudad para incorporarse al plantel rojinegro.



Por último, se apagaron un poco las versiones que daban cuenta de la firme chance de que Guido Mainero, el volante-extremo de Vélez, que viene de jugar en Defensa y Justicia, se incorpore a Colón. En su momento, desde Vélez consideraron que la gestión estaba avanzada, pero entró en un "impasse".