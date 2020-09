https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.09.2020 - Última actualización - 15:11

15:04

Comunicado de la Asociación Empresaria Argentina Empresarios piden precios libres: "Evitar controles y congelamientos"

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró que, para poner en marcha la producción y alentar nuevas inversiones, es "fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas".

"Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida", evaluó la entidad que agrupa a las empresas más grandes del país.

En un comunicado, analizó que "para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas".

"Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas", apuntó.

"Un ejemplo claro de una medida injustificada es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información", fustigó.

Aseguró que esa disposición "afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país".

"El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos", afirmó.

La entidad subrayó que "la condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa".

"Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo con las autoridades y reiteramos que ha sido un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos", destacó.

"Señalamos a su vez, nuestra aspiración en cuanto a profundizar el diálogo con los dirigentes sindicales y el resto de la sociedad civil", remarcó e insistió: "La plena vigencia de un marco institucional como el señalado posibilitará que puedan generarse las condiciones para colocar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido".

El Cepo y las internas

El Gobierno reconoció que hay "discusiones" internas en el Gobierno respecto del cepo cambiario en medio de un "problema estructural de falta" de dólares.

Así lo indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien consideró que en la Argentina "hace rato que funciona la economía como bimonetaria".

"Las peleas entre Economía y Banco Central no son tales, lo que hay son discusiones", sostuvo la funcionaria nacional, quien señaló: "Discutimos lo mismo que discute el resto de la profesión. Hay una problema estructural de falta de dólares".

En declaraciones radiales, advirtió que "no tener moneda es una pérdida muy fuerte de soberanía respecto de la política pública". De ese modo, la economista subrayó que se debe "desarrollar el mercado en pesos".

"Necesitamos que esos ahorros vuelvan en la forma de crédito productivo. Los necesitamos adentro de la economía y es un objetivo de mediano y largo plazo".

Todesca Bocco aclaró que el cepo cambiario puesto en marcha en el país "no es una solución maravillosa" y evaluó: "No es sólo la regulación cambiaria y el cepo, sino la tasa de interés real positiva". En ese sentido, puntualizó: "No podemos convocar a la gente a perder sus ahorros".

En ese escenario, la funcionaria nacional analizó: "Si no exportamos más, va a ser difícil mantener el equilibrio en el mercado de cambio". "Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que todos los sectores exporten más", afirmó.

Dólar cupo

El viernes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que continuará el cupo mensual de 200 dólares para ahorristas y sostuvo que el Gobierno apunta a implementar "políticas macroeconómicas consistentes que estabilicen la brecha cambiaria". Las declaraciones fueron formuladas en medio de un clima de incertidumbre en el mercado respecto del futuro del denominado dólar "solidario" que contempla el impuesto del 30 por ciento. En una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda, el funcionario aseguró que "va a continuar" el esquema vigente para adquirir dólar minorista.