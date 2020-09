https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No diferencia un remito de una factura"

Dura crítica de Moreno al presidente del Banco Cental

El ex secretario de Comercio embistió al titular de la autoridad monetaria. También dijo que la economía no cae por la pandemia y puso como ejemplo el PBI Chino, que crecerá este año a pesar del coronavirus.

"Le queda poco tiempo al presidente para dar un golpe de timón", advirtió el polémico ex funcionario nacional . Crédito: Archivo El Litoral

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno redobló las críticas contra el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, al remarcar que "no sabe la diferencia entre un remito y una factura", al tiempo que hizo lo propio contra el mandatario nacional Alberto Fernández, de quien consideró que "le queda poco tiempo para dar un golpe de timón". "Si Alberto Fernández no cambia el rumbo, fracasa. Cada mes de cuarentena son 3 puntos de caída de PBI. Esto va muy mal, le queda poco tiempo al Presidente para dar un golpe de timón", indicó Moreno en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia. El ex funcionario expresó que "la pandemia ayuda a esta caída económica pero también hay decisiones del Presidente" que empeoran el contexto. Además, manifestó que hay "ahora un problema de salud y desde el gobierno dicen que es culpa de la sociedad" y "nunca de Alberto Fernández". "La economía no cae por la pandemia. China tendrá suba en su PBI", señaló el economista, al tiempo que vaticinó que "Argentina va a duplicar la caída de PBI de Brasil, será de 15 puntos". "Argentina será el país del mundo con mas caída del PBI", auguró. En el mismo sentido, consideró que "se destruyó la economía" y "no puede haber buena salud sin economía": "Estas fueron decisiones tomadas por Fernández, no por los infectólogos". "El propio Presidente dijo que del coronavirus es más lo que no se sabe que lo que se sabe", apuntó y aclaró que "Cristina Kirchner participa cero en esta situación de pandemia". Por último, el ex funcionario nacional se refirió al problema de pérdida de reservas que enfrenta el Banco Central día a día debido a la compra de dólares de parte de la sociedad y expresó que "el presidente del BCRA (Miguel Pesce) no sabe la diferencia entre un remito y una factura". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

