Pidió disculpas luego del incidente Djokovic: "Toda esta situación me ha dejado triste y vacío"

El número uno del mundo, Novak Djokovic, envió un mensaje en sus redes sociales en donde se mostró arrepentido de lo ocurrido este domingo durante su encuentro frente a Pablo Carreño en el cual luego de que una pelota arrojada hacia atrás golpeara a una jueza lo que provocó la descalificación en el torneo.

El actual número uno se refirió a lo sucedido "Toda esta situación me ha dejado triste y vacío. He consultado con el torneo y me han dicho que gracias a Dios, la juez de línea está bien. Me disculpo enormemente por haberle causado tal estrés. No fue intencionado. Estuvo muy mal. No revelo su nombre por respeto a su privacidad”.

“Respecto a la descalificación, necesito reflexionar y trabajar en la decepción que siento ahora mismo, y darle la vuelta a todo y convertirlo en una lección en mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano. Pido disculpas al US Open y a todos aquellos involucrados con el torneo por mi comportamiento” remarcó Djokovic, quien ganara este torneo en tres oportunidades.