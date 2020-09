El atletismo cristalizó un posible horizonte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 9:00

8:58

Con viento a favor se pensó un calendario tentativo que arrancaría en diciembre de 2020, verano 2021 y “pruebas de estado” para atender la necesidad de competencia de los atletas.

Fabiana García

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) realizó el pasado sábado y en función a encuestas desarrollas entre los atletas, una reunión de Consejo Directivo donde se advirtió que: la falta de competencia, es la preocupación más grande entre los deportistas, en un deporte que tiene anualmente una gran cantidad de torneo, Copas de clubes y campeonatos en todas las categorías que arrancan oficialmente con la U-16 , pero con un entusiasta programa en infantiles.

Los 1600 atletas encuestados, que han generado espacios para entrenar y mantenerse en forma apuntaron que “seis meses sin competir genara gran angustia”.

En la reunión virtual de cada se trató el tema donde se tomaron algunas iniciativas para marcar un “posible horizonte”.

“ Teniendo en cuenta la actual situación nacional por pandemia, la imposibilidad de confirmar fechas de futuras competencias, pero ante la necesidad de presentar un horizonte tentativo razonable, que posibilite a atletas y entrenadores tener objetivos y/o metas posibles, la CADA estimulará la toma de pruebas de estado y propondrá un calendario especial tentativo. El mismo se llevará a cabo en la medida que sea posible y que se den las condiciones sanitarias que lo permitan, con las autorizaciones necesarias y los protocolos adecuados, dice el acuerdo de dicha reunión.

Los campeonatos nacionales

La propuesta inicial se basa en la posibilidad de realizar los campeonatos nacionales 2020 a finde año y en el inicio del 2021, como una solución atípica y a los fines de atender la necesidad de competencia que tienen los atletas. Estas competiciones tendrán una modificación justa: para aquellos atletas que en el 2020 se encontraban en el último año de la categoría y en el 2021 pasan a la próxima categoría, sus registros no tendrán reconocimiento en los rankings y tablas de récords. Pero podrán obtener títulos nacionales 2020, (este detalle es significativo para los sistemas de becas en muchos casos). La realización del “Centenario del Campeonato Nacional de Mayores” no deja de ser el deseo de quienes conforman la trayectoria de este deporte. “ Sería para nosotros una gran satisfacción, además es un certamen que por ser el más relevante de nuestro país , asignaría puntos para el ránking de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021”, dijo Juna Alberto Scarpín, Secretario de actividades atléticas de la CADA. “Pero por encima de nuestras ganas está la responsabilidad de garantizar la salud de los deportistas, así que deberemos tener la autorización correspondiente”.

Scarpín no precisó aún un lugar de realización, si la fecha sería 19 y 20 de diciembre y la pista anfitriona iba a ser la de Concepción del Uruguay, dependiendo de la condición epidemiológica de la provincia de Entre Ríos.

Toma de pruebas de estado

Mientras se estimulará la realización de “toma de pruebas de estado” -se anunció- en todas las especialidades, que serán coordinadas por los responsables de área y de categorías de la CADA. Estas comprobaciones deberán realizarse con todos los rigores reglamentarios y deberán registrarse fílmicamente, serán tenidos en cuenta en el seguimiento especialmente de los atletas integrantes de los equipos nacionales. Obviamente en todos aquellos lugares que sanitariamente sea posible.

La CADA evaluará permanentemente estas posibilidades y en cuanto a las competencias podrá tomar una nueva decisión a fines del presente mes de septiembre. Obviamente las competencias deberán realizarse con un protocolo especial. Se gestionará la autorización para competir, en los niveles y organismos correspondientes.

Se intentará trasmitir las pruebas desde los distintos centros provinciales, con material en video de los mejores atletas. Se gestionaría la posible televisación del campeonato nacional y se está tramitando apoyo económico para los campoenatos nacionales teniendo en cuenta que este retorno implicará otras medidas.

El profesor Juan Scarpín indicó que por el momento la “toma de pruebas” es lo más inmediato en cuanto a que ya se han realizado videos de lanzadoras de bala en la estructura de competencia, cada una en su lugar de entrenamiento y se subió la prueba al canal Youtube. En las mismas se ensayan medidas sanitarias, aunque si bien las atletas compiten en forma reglamentaria, las marcas no son consideradas para ranking.

El Consejo Directivo de la CADA, en su reunión del día sábado, convino en hacer un llamamiento a toda la familia atlética a realizar una acción redoblada en los cuidados y responsabilidades en todo momento y lugar de las recomendaciones sanitarias necesarias para estos circunstancias de pandemia.

Calendario tentativo (recuadro)

05/06 dic. 2020 – Campeonatos Provinciales Simultáneos

19-20 dic. 2020 – 100° Campeonato Nacional de Mayores

30-31 ene- 2021 – C. Nacional U-16 (2020)

13-14 febr. 2021 – C. Nacional U-18 (2020)

06-07 mar. 2021 – C. Nacional U-20 y U-23 (2020)





Chiaraviglio :“Ganas sobran de competir”

Esta determinación de una fecha tentativa para competir a fin de año. Para cualquier atleta y me incluyo es bueno tener un horizonte de previsibilidad de cuando podemos competir. Es importante, es necesario y nuestro deseo, porque los que pudimos volver a entrenar es tener una meta en el tiempo. Por otra parte tengo mis dudas que va a pasar en el país, pasaron los meses, se nos vino el año encima , estamos en setiembre y faltan tres meses para diciembre. No me imagino por ahí en qué forma se podría viajar, imagino otra modalidda, y hay que seguir enfocado en el día a día. Es tentativo ganas sobran de competir y ojalá ocurra cuanto antes.





Los que si compiten y a gran nivel

Johannes Vetter amenazó con el récord mundial en el lanzamiento de jabalina y se destacó en el Skolimowska Memorial , una reunión de oro del Tour Continental en Chorzow, Silesia, Polonia, ayer domingo.

Vetter, ya el segundo lanzador más lejano de la historia en la competición, desató un esfuerzo masivo a través del cielo nublado de la tarde y finalmente planeó el implemento hasta 97,76 m. Fue el segundo lanzamiento más lejano de todos los tiempos, aterrizando a 72 centímetros del récord mundial de 98,48 metros de Jan Zelezny establecido hace 24 años.

"Simplemente no sé qué decir, estuvo muy cerca de un momento perfecto", dijo Vetter, quien lanzó más de tres metros más de lo que había lanzado antes.

"Puedes sentirlo en tu cuerpo cuando haces un buen lanzamiento", dijo el campeón mundial de 2017.

Por su parte los corredores siguen dando que hablar en el ámbito internacional. Puede que no sea una disciplina que se lleve a cabo en muchas reuniones, pero eso no quiere decir que los récords mundiales de una hora establecidos por Sifan Hassan y Mo Farah en la reunión de la Wanda Diamond League en Bruselas el pasado viernes (4) fueron fáciles de conseguir.

Hassan, el campeón mundial de 1500 y 10.000 m, se alejó a toda velocidad de la poseedor del récord mundial de maratón Brigid Kosgei en las etapas finales para cubrir 18,930 metros en el período de 60 minutos. Traduciendo libremente eso a la distancia de medio maratón, equivale aproximadamente a 1:06:53 marcando 13.1 millas, no muy lejos del récord europeo de Hassan de 1:05:15.

La carrera masculina fue igualmente competitiva con Farah, el múltiple campeón mundial y olímpico, que superó a su compañero de entrenamiento Bashir Abdi en el último minuto para alcanzar una distancia de 21,330 metros. Farah habría pasado 21,1 kilómetros en aproximadamente 59:20, 12 segundos más rápido que su media maratón oficia, donde consiguió su mejor marca personal.

Solo ocho horas y media después de que Farah dejara de correr en Bruselas, Peres Jepchirchir tomó la línea de salida para los 21.1 kmde Praga, una media maratón de élite solo por invitación que se llevó a cabo en un circuito de 16.5 vueltas en Letna Park. La campeona mundial de media maratón de 2016 ganó en 1:05:34, estableciendo un récord mundial solo para mujeres .

En estadios vacios

Si bien varios atletas han corrido a un ritmo más rápido que Hassan y Farah durante una hora en camino a un medio maratón, la mayoría lo habría hecho en una carrera competitiva en ruta con diferentes escenarios y mientras los fanáticos les apoyaban en las calles. Hassan y Farah, por otro lado, lograron sus hazañas produciendo metronómicamente vuelta tras vuelta con el telón de fondo de un estadio vacío.

La carrera de Jepchirchir fue similar, dado que la carrera en Praga involucró correr vuelta tras vuelta del circuito de 1280m.

Sus actuaciones son aún más impresionantes, dadas las circunstancias. Como muchos atletas, su entrenamiento este año se ha visto interrumpido como consecuencia de la pandemia. Hassan, por ejemplo, se tomó tres semanas de descanso en marzo y luego no pudo salir corriendo desde junio hasta finales de julio mientras Etiopía estaba encerrada.