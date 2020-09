Preofertas: comprar mejor en plena pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la irrupción del COVID, las cabañas ganaderas apuestan a la TV para mostrar sus reproductores. Ayer pagaron un millón trescientos mil pesos por un toro de Los Retoños.

Federico Aguer

Para la Cabaña”Los Retoños” no era un aniversario cualquiera. Eran los 10 años consecutivos de su remate anual. Y decidieron llevarlo al próximo nivel. Por eso, a la genética ya consolidada de siempre, decidieron aportarle cambio de sede, en el tradicional enclave de la Estancia “Pichuco” de San Justo, que durante años fuera la casa del remate de “Las Lilas”. Y además, mostrar los lotes por la televisión con una semana de anticipación, lo que permitió abrir el espectro de compradores para mostrar mejor sus reproductores.

Para Leonardo González Kees fue la decisión correcta, “gracias a la cual pusimos a consideración de a los clientes en el link los lotes a venta, donde el interesado puede preofertar a partir de un precio base que genera una puja compradora”.

Si bien la estrategia cambia dependiendo de cada cabaña, el plan comercial de "Los Retoños" fue clave: 10 % de descuento para el ganador, y por participar un 5 %. “Es algo de beneficio mutuo para la cabaña vendedora y el comprador”, explica “Leo”, quien agrega que incluso hubo una saturación de preofertas y colapsó le sistema, por lo que tuvieron que extender el plazo. Pero aclara que “no hay preoferta si no hay producto”.

10 años de trayectoria. Si bien las preofertas ayudan mucho, para González Kees, tiene que haber un producto atrás.

Planificación

González Kees explica que el trabajo para este remate arrancó tiempo atrás. “Lo pensamos y soñamos en 2017 con los servicios y a la producción que nacería en 2018 para este 10° Remate, en este hermoso lugar de venta”, sostuvo en referencia al marco.

En cuanto al escenario, manifestó que esto es paso a paso, y de largo plazo. “La ganadería es una actividad que requiere tiempo, pasión, esfuerzo, inversión, tomas de decisiones que se ven en 3 años. Pero estamos más que contentos que nuestros productos lleguen al productor independientemente de su tamaño. Lograr una fidelidad. Ellos repiten sus compras, si no es todos los años es año por medio”.

Finalmente, no olvidó al legado de sus raíces: “mi padre y mi tío me ayudaron mucho y con la empresa asumimos este desafío de continuar, siempre corrigiendo cosas: la tasa de extracción, seleccionando los toros, no yendo detrás de las modas. Sin duda que hay toros que tienen cartel y hay que seguirlos, pero vemos más allá: Y con los vientres y los caballos”.

Y opinó que “hay mucho para hacer en la ganadería de Santa Fe: porcentajes de destete, tecnificación, etc. Armar equipos de trabajo como el de Los Retoños que son un orgullo”.

El sebú pide pista

Raúl Franchino preside la Asociación de Criadores de raza Brahman. Con su cabaña participó como invitado del remate, algo que consideró “un honor”. Y en cuanto a la “nueva normalidad”, destacó que “si bien falta el folklore del asado y el mate, nos hemos adaptado bien a este sistema de preofertas para vender los reproductores por TV vía streaming, y el ganadero se ha adaptado, nos hemos fortalecido en esta forma de vender nuestros reproductores que es la única que hoy tenemos”.

La raza 4x4. Para Franchino, en la sequía se demostró que el Brahman resisitió mejor que ninguno.

En este sentido, expresó que este remate tiene la virtud de poder participar por la TV o de manera presencial, con todos los protocolos respectivos. “Para nosotros, participar de un remate de una cabaña tan prestigiosa es una estrategia para acceder a los clientes y amigos de la raza. Pero se nos dificulta movernos hacia otras provincias. Nosotros con el Brahman tenemos mucha demanda en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y son provincias donde no podemos llegar por la pandemia. Por eso, tratamos de focalizar las ventas en estos remates dentro de los límites de Santa Fe”.

Respecto de la sequía, contó que impactó mucho en el norte. “Están con escaso pasto y casi ni agua. Ojalá les llegue la lluvia que nos bendijo a nosotros, pero en nuestro norte se sufre. Y en esos campos, los únicos animales que están en pie son los Brahman o los que tienen un chorrito de sangre Brahman”.

Infraestructura

Otro de los cabañeros invitados fue Alejandro Guiroy de Venado Tuerto, miembro de la Asociación Angus. “El amigo Leo nos acompaña desde hace años, y el año pasado nos invitaron y acá estamos”, le dijo a Campolitoral.

Respecto de Angus, destacó que es una raza madre, que cuenta con una gran fertilidad, precocidad reproductiva y carnicera. “No podemos dejar de mencionar su blandura en engorde, terneza, y como raza madre es la fundadora del Brangus”. Consultado sobre el Angus negro o colorado, manifestó que “las dos razas son iguales, aunque el colorado últimamente está más de moda. Eventualmente hay comentarios de estudios sonde el color reduce la temperatura corporal sobre el negro sobre todo en clima más complicados”.

Respecto al tema de las preofertas, aseguró que “es una herramienta utilísima, muy recomendable para el comprador, porque tiene la posibilidad de ver los lotes sin venirse hasta el campo, revisando todo el abanico para ver si le convienen o no, y si tiene billetera para participar”.

También manifestó que hay remates donde viendo el nivel, uno puede saber si pasa o quiere. “Y para el vendedor, uno ya tiene idea de cómo viene la tendencia y quiénes son quienes vienen a comprar, dinamizando el remate”.

Finalmente, respecto de la actualidad, manifestó que “Argentina se quedó sin infraestructura de caminos, de escuelas rurales, y hay una tremenda inseguridad, con perjuicio para la gente que vive en el campo. No solo para los silobolsas, sino el abigeato, las carneadas en los pueblos, hay bandas que se dedican a hacer daño”, lamentó.

Récord

En el remate de Los Retoños, un toro se vendió a $ 1 millón 300 mil. Fue “Pilcomayo”, hijo de Carinya Penrith, madre XPO, y fue adquirido por la forma Select Sires.