Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 12:04

Para el miércoles fueron citados los gremios que representan a los médicos y profesionales universitarios del sector. Este lunes, en tanto, se acordaría una mejora para la administración central. Se plantea un esquema de bonos, pero diferenciales según la categoría del agente, y por tramos.

Paros y negociación Paritarias para el sector salud y oferta casi cerrada con estatales

En el inicio del último cuatrimestre del año, el gobierno se propone intentar desactivar el frente de conflicto con los gremios estatales, que no ha dado tregua ni siquiera por la pandemia. La semana arranca con una certeza: el miércoles se reanudará la discusión con el ámbito de la salud, en una reunión paritaria convocada para las 14. La intención es discutir y acordar una recomposición salarial con los gremios que representan a los médicos y profesionales universitarios. Sin lugar a dudas, es éste el sector más expuesto en el marco de la emergencia sanitaria que se atraviesa desde marzo y que se ha agudizado en las últimas semanas. Sólo en el Gran Rosario, ya hay 260 médicos contagiados de Covid-19.

En tanto, en la presente jornada, los funcionarios de la Casa Gris tratarán de cerrar una mejora salarial también para los gremios de la administración central. Durante toda la semana pasada, desde los Ministerios de Gestión y Trabajo se mantuvieron conversaciones con los referentes de ATE y UPCN para avanzar en la definición de una oferta. Las partes están muy cerca de terminar una negociación de manera consensuada; por eso, el Ministerio de Trabajo ya formalizó para esta tarde a las 17 la convocatoria para ambos sindicatos.

La propuesta

​Como informara oportunamente El Litoral, la intención del Poder Ejecutivo en esta instancia es la de alcanzar un acuerdo, de ser posible, hasta fin de año; o cuanto menos, por tres meses.

Si bien algunos borradores no descartaron combinaciones con aumentos que se pudieran traducir en porcentajes, la idea más fuerte sobre la que se trabaja es nuevamente en torno de sumas fijas, aunque con algunas particularidades. Fuentes oficiales ratificaron a El Litoral que se trataría de "sumas fijas escalonadas y por tramos". Cabe mencionar que la primera que había pagado el gobierno por decisión unilateral en agosto, había sido de tres mil pesos para activos y 2400 para pasivos, sin ningún tipo de diferenciación. Ahora, se apunta a un primer escalón que, incluso, superaría la suma de tres mil pesos; y continuaría aumentando según la categoría del trabajador y por tramos.

​Lo que se acuerde y resuelva como mejora para los activos será trasladado a los pasivos. Según pudo saber este diario, volverán a pagarse estas mejoras como no remunerativas y no bonificables, aunque no se descarta una revisión en diciembre para discutir cómo se incorporan esos aumentos al salario en blanco.

Docentes

Con respecto a los docentes, la propuesta de mejora sería similar a la que se definiría con la administración central. Sin embargo, no hay certezas respecto de la convocatoria porque en ese sector siguen las medidas de fuerza.

Ya anunció paro para este miércoles y jueves el Sadop, y una situación similar se daría con los maestros de Amsafé. Los docentes de las escuelas públicas votaban este lunes en las departamentales y se prevé para este martes una asamblea provincial (virtual) para definir y confirmar más medidas de fuerza.

Avanzar

El gobierno decidió avanzar en las conversaciones con ATE y UPCN porque fueron los únicos gremios que no hicieron medidas de fuerza. Ahora, pretende avanzar en la negociación con todos los sectores, incluso, con otros sindicatos y empresas del estado.

Cuarta cuota de asistencia

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, confirmó este sábado que en el transcurso del mes de septiembre pagará una cuarta cuota del Programa de Asistencia Económica de Emergencia (PAEE), en tanto evalúa la posibilidad de un incremento en los montos. A la fecha se llevan invertidos 154,7 millones de pesos.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, precisó que "la decisión del gobernador Omar Perotti y todo su equipo es acompañar y sostener, dentro de las posibilidades del Estado provincial, a todas las unidades económicas que hoy se ven complicadas por la situación compleja que tenemos por la pandemia y la emergencia sanitaria".

Y anticipó: "La emergencia económica continúa, por eso la asistencia de la provincia va a continuar; llevamos invertidos más de 154 millones de pesos en subsidios directos a rubros del comercio y servicios, con titulares de locales que han percibido hasta una tercera cuota, y está la decisión de continuar en este mes con una cuarta cuota. Incluso, estamos evaluando la posibilidad de incrementar los montos de los subsidios".

Por otro lado, Aviano confirmó que se vienen "manteniendo reuniones y diálogo con todos los sectores afectados por las nuevas restricciones, tanto en las etapas de aislamiento como distanciamiento, y mucho más ahora con estas nuevas medidas que van a regir, que son necesarias".

Para cerrar, señaló que "no fue una medida intempestiva, sino que se venía anticipando, y con todos veníamos trabajando con protocolos, que están diseñados y en funcionamiento; y también están los de aquellas actividades que aún no han vuelto a trabajar. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que cuanto antes vuelvan los que todavía no pudieron hacerlo".