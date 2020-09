Obvio: No se puede jugar este sábado Colón-Talleres en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR Ante una consulta de la Agencia Córdoba Deportes, que está a cargo del ex vicegobernador y ex basquetbolista Héctor "Pichi" Campana, las autoridades de la Provincia de Santa Fe descartaron de plano cualquier posibilidad para que ingrese una delegación deportiva desde Córdoba a la bota santafesina. De esta manera, el amistoso Colón-Talleres que estaba acordado y programado por los dos entrenadores este sábado 12 en el predio sabalero queda totalmente suspendido para otro momento. "Es una locura, están explotando las burbujas en todos lados. Es arriesgar demasiado. No estamos prohibiendo nada, pero estamos aconsejando. Del otro lado, el "Pichi" lo entendió claramente y le trasladó la sugerencia a los responsables de Talleres que acataron la recomendación. Todos saben en qué punto está la pandemia por estas horas en la Provincia de Santa Fe", confiaron hoy a El Litoral desde esferas de Gobierno. En el caso de Talleres, más allá del amistoso confirmado (ahora bajado) con Colón para el sábado 12, estaba el trascendido de un posible cruce con Unión a las 48 horas, aprovechando la cercanía de los tradicionales equipos de Santa Fe. Incluso, la idea de la "T" era bloquear un hotel por tres días. Pero ante la primera consulta del club a la Agencia Córdoba Deportes, el "Pichi" Campana recibió el "no por ahora" de la Provincia de Santa Fe. "Si los entrenamientos van evolucionando de fase, habrá que hacer fútbol y se está conversando con varios equipos. Hay que ver que autorizan las jurisdicciones. Por ahora, es no con Colón. Pero, además, hay que ver que dicen sobre el inicio del torneo", confiaron a El Litoral fuentes allegadas al club cordobés. La suspensión y/o postergación de este amistoso Colón-Talleres que habían arreglado los dos entrenadores para este sábado 12 en el predio sabalero se da en el marco de una total incertidumbre del fútbol argentino, donde la primera fecha "optimista" en cuanto al retorno era la del último fin de semana de este mes, pero que empieza a quedar desvirtuado, incluso con dirigentes de clubes que por lo bajo reconocen todo con una frase: "Con suerte, a mediados de octubre". En el caso de la provincia de Santa Fe, el panorama resulta como mínimo complicado. La Capital de Rosario explica que "una tanda con resultados positivos, después otra y a los pocos días la misma historia. Las noticias no fueron agradables en esos informes, pero fue la realidad que se debió aceptar, incluso sometiéndose a ciertas especulaciones mientras se aguardaban los comunicados oficiales. Hoy Central cuenta con 18 infectados de Covid-19, los que fueron rápidamente aislados y sometidos al cuidado que la situación sanitaria amerita". En cuanto a Newell's, previo a la práctica del último viernes se realizaron los hisopados PCR a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y auxiliares y todos dieron resultado negativo. Hasta acá, Newell's informó oficialmente los casos de contagios de un arquero juvenil y un auxiliar. Mientras que ya se recuperó antes de llegar a Rosario el refuerzo Manuel Guanini. Hay que recordar que, luego de los anuncios del Gobernador Omar Perotti del fin de semana, tanto "leprosos", "canallas" y los deportistas olímpicos pueden entrenar. El punto h del decreto, que afecta a los rosarinos, dice: "quedan exceptuadas de la restricción las actividades de los deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con habilitación para la práctica brindada por autoridades nacionales". A esta altura de semana, cuando faltan 8 días para que los equipos argentinos vuelvan a jugar "por los puntos" en la Copa Libertadores, todo es incertidumbre en el fútbol argentino. En el caso de "Chiqui" Tapia, no aparece por ningún lado: se prendió fuego solito cuando dijo "vamos a volver todos en Fase 4". Tampoco se le ve la cara a Marcelo Hugo Tinelli, el otro supuesto "mandamás" del balompié criollo. A las cansadas, el único que pone la cara es Nicolás Russo, presidente de Lanús. Hoy estaríamos en cuenta regresiva, supuestamente. Pero la realidad es que, puertas para adentro, nadie se come el caramelito de creer que el fútbol argentino volverá a jugar oficialmente el último fin de semana de septiembre. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

