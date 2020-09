https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 12:43

12:42

Debutó en Unión cuando tenía 16 años recién cumplidos y se convirtió en el jugador más joven en ponerse la rojiblanca en un partido oficial. Se fue a Suiza, volvió a Alvarado y ahora renovó contrato y se queda "a pelearla". Contó una anécdota desopilante con Marcos Peano.

El jugador más joven en debutar con la camiseta Tatengue Andereggen: "Creo que se está apurando un poco el regreso del fútbol" Debutó en Unión cuando tenía 16 años recién cumplidos y se convirtió en el jugador más joven en ponerse la rojiblanca en un partido oficial. Se fue a Suiza, volvió a Alvarado y ahora renovó contrato y se queda "a pelearla". Contó una anécdota desopilante con Marcos Peano. Debutó en Unión cuando tenía 16 años recién cumplidos y se convirtió en el jugador más joven en ponerse la rojiblanca en un partido oficial. Se fue a Suiza, volvió a Alvarado y ahora renovó contrato y se queda "a pelearla". Contó una anécdota desopilante con Marcos Peano.

Fue el jugador más joven en debutar en la historia de Unión y es posible que mantenga ese "record" durante mucho tiempo. Tenía 16 años recién cumplidos aquél 8 de noviembre de 2015 cuando Leonardo Madelón lo puso en el partido que jugaron Unión y Estudiantes en cancha de Arsenal. Después, se fue a probar suerte en Suiza y retornó para disputar apenas un par de encuentros en Alvarado. Con 21 años recién cumplidos, Unión acaba de renovarle contrato y en un plantel con pocos delanteros (más allá de que ya llegaron Juan Manuel García y Fernando Márquez para sumarse a Troyansky), tratará de pelearla para ganarse un lugar.

"Me gusta mucho el ambiente que hay en Unión, hay buenas personas, se disfruta", dice el pibe Andereggen.

El todavía juvenil delantero, oriundo de San Jerónimo Norte y que llegó de pequeño a Unión, tuvo un largo diálogo con el colega Rodrigo Rosetti:

* "Tanto yo como mi familia estamos muy contentos, estaba rogando para quedarme. La verdad es que estoy muy alegre y con muchas expectativas, ojalá no sólo sea lo mejor para mí sino para todo Unión".

* "Lo que le pasó a Boca y River es muy feo. la gente del club nos está ayudando un montón para evitar problemas. Desde que entramos a Casasol tenemos un cuidado bárbaro y creo que también por eso van bien las cosas. Se habla mucho del tema y estamos todos asustados porque supuestamente en algún momento nos puede llegar. Hay que seguir cuidándose y meterle hincapié a todas las precauciones".

* "No veía la hora de poder volver al césped y tocar al menos la pelota. Fue hermoso y parece raro, después de tanto tiempo sin tocar la pelota, estar haciéndolo en un campo de juego. Si bien nos movíamos por zoom, no es lo mismo que ir a la cancha. Perdés la técnica y el dominio de la pelota, la mecánica de movimiento... Aunque no creas, se va perdiendo. Esto fue demasiado extenso, hay que arrancar de a poco y progresivo".

* "Por ahora, hasta fin de año, me voy a quedar a vivir en San Jerónimo Norte con mi familia y después se verá. No sé cómo seguirá el tema de la pandemia a fin de año. Acá está más tranquila la cosa".

* "He visto cosas nuevas en el club, me sorprendió el gimnasio por ejemplo, veo que las filiales han colaborado mucho con el club. A mí me gusta mucho el ambiente del club. Eso es lo que destaca a Unión, que hay buena gente, buenas personas, buen ambiente. Estoy muy contento de poder volver y estar con esa gente que tira para adelante".

* "Desde el lugar que me toque, daré todo. Respecto del contrato, se venía negociando desde hace un mes. Estuvieron negociando pero yo me quería quedar, porque quiero jugar en Unión, si es adentro de la cancha mejor y si no, aportando desde afuera el granito de arena para que Unión crezca".

* "Azconzábal demostró ser buena persona, se maneja bien en el grupo, la pandemia no nos está dejando hacer lo que se podría hacer normalmente, pero se nota que el cuerpo técnico es buena gente y son muy profesionales".

* "Yo creo que estamos apurando un poco el regreso. No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo parado, no es lo mismo entrenar solo, que hacerlo en pequeños grupos como ahora y no es lo mismo que estemos todos juntos. Me parece prematuro, tenemos el caso de lo que pasó en Boca. Yo lo veo como muy complicado, no sólo por el tema de los contagios, sino por las lesiones. En Europa hubo muchísimas lesiones, quizás podríamos esperar un poco más y eso nos vendrá bien a nosotros".

* "No es lo mismo entrenar sin tener una noción de cuándo se va a arrancar, pero nosotros tenemos una fecha estipulada que es la de la Copa. Hay que mentalizarse para eso. Lo del torneo, es mi punto de vista, creo que se está apurando la vuelta. Arrancar en 20 días el torneo es complicado. La Copa es recién a fines de octubre".

* "Le mandé un mensaje a Mati Gallegos y me contó que se lesionó solo, que giró y sintió un pinchazo. Se rompió los meniscos. Y uno se pregunta por qué, pero tiene que ver con todo este tiempo de parate. Por eso insisto en la mecanización de los movimientos, porque los perdés un poco".

* "Uno quiere jugar, exigirse y cuando arranca es matar o morir, yo no voy a regalar nada. Pero con tanta inactividad, eso se hace complicado y riesgoso. Por eso, digo que es prematuro volver".

* "Mi mejor anécdota la viví con Marcos Peano, cuando nos fuimos a vivir juntos. Yo veía que él agarraba la computadora y anotaba peces, pecera... ¿Qué haces?, le pregunto. 'Estoy buscando peces', me dijo... Yo no sabía que los peces son mufa... Eso me lo dijo Juampi Pumpido un día. '¿Qué te pasa que no hacés goles, tenés peces?', me dijo una vez. Cuando le conté, me dijo: 'Tirala del balcón a la pecera'. Bueno, Marcos la encargó y me pidió que lo acompañara. Fuimos en un taxi, la pecera era tan enorme que cubría todo el asiento, la bajamos y empezó a comprar peces por internet, los traía desde Buenos Aires, algunos llegaban muertos. ¡La plata que gastó en los pescaditos!... 'A mí me gusta!', me decía. Hasta que compró uno grandote y se lo empezó a comer a los chiquitos, fue terrible... La cosa no termina ahí: Marcos se había ido al Mundial de Chile, me pidió que me encargara de la pecera. Yo todavía estaba en la secundaria. Un día llego de la escuela y estaban los peces flotando, arriba, en la superficie... Lo llamamos a Marcos, que estaba en el medio del Mundial... Resulta que se había desenchufado el aireador y se murieron todos. Recuperamos uno o dos. Fue terrible. Dicen que los arqueros son 'perros verdes', yo tengo para decir que al menos Peano lo es".

"Nos hacía falta entrenar, se hizo larga la espera y la verdad es que no sabía qué hacer. Al venir fuera de ritmo, esto es como arrancar de cero. Estamos conociendo al cuerpo técnico y adaptándonos a su forma de trabajo. Quiero llegar lo mejor posible al comienzo del torneo y que pueda por fin jugar". Jorge Zules Caicedo, Defensor de Unión