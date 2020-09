https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 12:47

12:45

Lo pretende Azconzábal

¿Qué pasa con Peñailillo?

Nicolás Peñailillo, el lateral chileno que Unión pretende sumar al plantel profesional. El domingo no jugó en el empate de su equipo. Algunos señalan que no lo hizo porque está listo su pase a Unión. En Santa Fe, dicen que no hubo avances y que no lo hizo por estar lesionado. Crédito: Gentileza



Mientras en Chile se dice que Nicolás Peñailillo no jugó porque ya está concretado su pase a Unión, en Santa Fe se señala que no lo hizo porque está lesionado y que no se produjeron avances sobre su situación. Este domingo, Antofagasta tuvo una gran posibilidad de trepar a los puestos de vanguardia del torneo chileno, pero iba ganando 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2 de local ante Audax Italiano, con un gol marcado en tiempo de descuento. El lateral chileno es uno de los jugadores solicitados por Azconzábal. Su contrato con Antofagasta culmina el 31 de diciembre, pero el Vasco lo quiere para tenerlo ya en Santa Fe y que pueda ser tenido en cuenta para la Sudamericana, que es lo más cierto que Unión tiene en su horizonte, teniendo en cuenta que todavía no hay nada confirmado respecto del inicio del torneo local. Peñailillo es un jugador de buena altura, potente y que puede jugar tanto de marcador lateral como de volante por el sector izquierdo. Más todavía, se dice que si Unión trae al chileno, quizás Azconzábal se arregle en defensa con lo que tiene, más allá de la salida de Bottinelli. Habrá que estar atentos en las próximas horas para saber si el jugador llegará esta semana a Santa Fe o si la situación se demora. Desde ya que Unión tendrá que pagar una cifra por sacarlo de Antofagasta, ya que el futbolista tiene contrato vigente. Se hablaba, en Chile, de alrededor de 100 mil dólares, con una propuesta algo menor de Unión para negociar. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

