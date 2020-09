https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El próximo jueves y de manera virtual Senado convocado

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue convocada este lunes a sesionar el próximo jueves 10 de septiembre, de manera virtual y sin ningún legislador en el recinto.

El llamado está atado a que no se repitan nuevos casos de Covid-19 entre los empleados que deben ocuparse de lo necesario para la telesesión, y mientras no haya tampoco casos entre los senadores.

El Senado santafesino no sesionó durante los dos últimos jueves tras sendos episodios con casos positivos entre los trabajadores de la Cámara. Tras una desinfección completa y el aislamiento de tres casos positivos, así como el control con hisopados y test de todos sus compañeros de trabajo con contacto directo o indirecto (en todo el primer piso del edificio) las actividades se reanudaron la semana pasada, aunque sin sesionar.



Por otra parte, esta semana se confirmó que resultó afortunadamente negativo el test que se realizó el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, quien tomó la decisión de aislarse y someterse a esa prueba ante la aparición de un caso positivo en su entorno.

En la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que debe dictaminar sobre fiscales del Ministerio Público de la Acusacíon bajo la lupa, se ha aceptado que presten sus testimonios de manera virtual –por sistema de teleconferencia- varios de los funcionarios judiciales requeridos, y que también participen por ese medio algunos de sus integrantes, como otra medida de precaución sanitaria.