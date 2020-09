Roland Garros anunció que tendrá público

La Federación Francesa de Tenis (FFT) confirmó este lunes la presencia de público para Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slam, a disputarse del 21 de septiembre al 11 de octubre en la ciudad de París a pesar de la pandemia de coronavirus.

La FFT publicó en su página oficial las recomendaciones para el desarrollo de Roland Garros con la reducción de 11.500 espectadores por día repartidos en tres zonas: cinco mil en el estadio principal Philippe Chatrier, cinco mil en Suzanne Lenglen y 1500 en la cancha Simonne Mathieu.

Roland-Garros stadium, which spans just under 30 acres in total, will be split into three separate sites, each of which will include a show court and its surrounding outside courts.#RolandGarros pic.twitter.com/aF9azc15bt