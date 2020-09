https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista compartió una extensa publicación en la que reveló cuál es su estado de salud actual.

Volvió a dar positivo El drama de Gisela Marziotta: hace más de un mes que tiene coronavirus

Gisela Marziotta, diputada nacional y periodista, compartió a través de un posteo de Instagram que decidió hacerse un hisopado a casi un mes de haber sido diagnosticada con coronavirus, y éste dio positivo.

A principio de agosto, a partir de un dolor intenso de pecho, la comunicadora acudió a un centro médico para realizarse el test y una Tomografía Axial Computada de tórax. Tras el resultado, los doctores confirmaron que tenía coronavirus: “Tuve bastante fiebre, muy dolorida pero ahora estoy un poco mejor”, contó Marziotta.

En esta oportunidad y a un mes de su último chequeo, la periodista decidió realizarse un control post coronavirus el cual incluyó una nueva tomografía, un electrocardiograma y un análisis de sangre. Los resultados indicaron que las heridas por la enfermedad estaban en mejores condiciones pero el hisopado volvió a dar positivo. A pesar de esto, los profesionales le dieron el alta médica ya que no “puede contagiar a otras personas”.

“Así como hay casos asintomáticos, hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en ese momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme y después de unos 30’ 40’ de descanso otras vez siento que todo pasó y puedo seguir”, explicó.

También resaltó que se trata de un virus “mucho más complejo de lo que se sabe” y que cada caso es distinto: “Otras consecuencias no en todos los casos, pero que estoy atravesando es la caída de cabello, la falta de apetito y falta de aire cuando hablo”. Los hijos de la figura, Rafael y Alfonsina, fueron considerados casos positivos sin realizarse el hisopado ya que se encontraban en contacto con Marziotta durante los últimos 15 días: “Ahora volvimos a una semi normalidad dentro del aislamiento porque todavía tengo algunos momentos, que ya conté, pero volvieron los abrazos y los besos y ver películas los tres en la cama, y hasta dormir juntos después de tantos días separados”.

Para terminar el post y para crear conciencia sobre el virus, la diputada nacional escribió: “Quedate en casa, ¡es tu obligación! No está bueno pasar por esta experiencia para saber de qué se trata”. Muchas figuras de la farándula como Marcela Coronel, Agustina Kämpfer o Mariana Brey le desearon una pronta recuperación en los comentarios.