Otra protesta policial, esta vez en la provincia de Buenos Aires

Lunes 07.09.2020

19:54

A pesar de estar prohibido por ley, los efectivos protestaron y cortaron la calle. Exigieron mejoras en sus condiciones de trabajo y una mesa de diálogo con el gobierno provincial. La semana pasada, se registró un episodio similar en Misiones.

Un grupo de efectivos bonaerenses activos y retirados junto a sus familias marcharon esta tarde en Adrogué para pedir una mejora salarial del 60% y una mesa de diálogo con la gobernación para apuntalar su situación. La protesta es atípica porque los agentes tienen prohibido por ley realizar cualquier tipo de reclamo. En las imágenes que circularon por redes sociales se observan móviles policiales y personas de civil con carteles donde expresan su malestar: “mi vida no vale $ 50 la hora”

La protesta ocurrió en la esquina de Espora y Esteban Adrogué. Todo comenzó durante el fin de semana cuando empezó a circular por redes sociales distintos mensajes donde se informaba sobre la posible protesta en diferentes jurisdicciones policiales. Allí los efectivos y familiares detallaron una lista con los reclamos. Como una mejora en los sueldos de los efectivos bonaerenses de todo el distrito y la creación de una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial.

⚠️ AHORA: protesta de la Policía Bonaerense reclamando al Gobierno salarios dignos. pic.twitter.com/Cz9pcTLq3Y — PLUS iNFO (@plusinforma) September 7, 2020

“Sueldo mínimo vital y móvil: incremento de un 60% en todas las jerarquías y subescalafones; incremento de un 50% horas extras y del 100% los domingos y feriados y horas nocturnas; jornada de trabajo limitada a 36 horas; reconocimiento de la insalubridad; reducción del régimen jubilatorio: retiro con 25 y 30 años de servicio al 100% de los haberes; creación de una mesa de diálogo con el poder político y dar por cumplido el tiempo mínimo para todos los efectivos de la policías de la provincia de Buenos Aires”, se describe en el mensaje que difundieron con los petitorios.

Sin embargo, en el ministerio de Seguridad bonaerense hasta el momento no le dieron mayor relevancia. “Esta protesta se hace en un marco lógico. Porque los sueldos de los policías no son muy elevados. De todas formas es algo puntual. Las personas que protestaron en general son ex policías que fueron pasados a retiro, familiares de agentes y muy pocos activos. Con esto no queremos decir que no tengan razones para reclamar. Sino que lo tienen prohibido. No pueden marchar, ni agremiarse porque la ley lo prohíbe”, dijeron desde la cartera de Seguridad provincial. Y continuaron: “Vamos a evaluar cómo sigue la protesta, pero no los vamos a recibir porque es completamente ilegal lo que están haciendo”