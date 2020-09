https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Nuestra capacidad de respuesta está casi agotada" dijo el director del efector El Hospital de Venado Tuerto al borde del colapso: queda 1 cama para terapia intensiva

La creciente ola de contagios en Venado Tuerto, la ciudad más grande del departamento General López, sigue sumando preocupación a toda la zona de influencia. Ahora fue el propio director del Hospital Gutiérrez de esa localidad, Daniel Alzari, quien dijo que el nosocomio cuenta con un 90 % de ocupación de las camas en terapia intensiva y un 75 % en sala de clínica para respiratorios.

El médico, aseguró que hoy el COVID-19 muestra su cara más “dura”, con 672 casos acumulados desde que empezó la pandemia en el sur provincial. Habla de 402 casos en las últimas dos semanas y que el tiempo de duplicación es de 10 días: “El porcentaje de hisopados positivos en la última semana llegó al 60 %, sumado a la llegada de pacientes a la guardia, cada vez más numeroso y creciendo, junto a un sistema de salud privada que ya agotó su capacidad de respuesta, nos encontramos al borde del colapso”, explicó.

También, aclaró que hay un 100 % de ocupación en polivalentes (pacientes internados en la guardia) y el recurso humano calificado es escaso. “Un médico terapista tarda entre 10 y 12 años en formarse, y un enfermero de 4 a 5. Estamos saturados, cansados, nuestros equipos están dando esta lucha desde hace meses, tuvimos y tenemos personal internado por coronavirus en la institución, estamos llegando al límite”, reconoció.

Asimismo, dijo que se prepararon para estar “conteniendo” y “capacitando”, en el frente junto a los médicos, enfermeros y cada trabajador de la institución, porque esa es la forma en la que conciben la salud pública. “Aun así, para lo que no estamos preparados es para decirles a los nuestros que ya está, que no hay más lugar, que deben atender en el pasillo, o no poder subir un paciente a una cama, no poder ofrecer un respirador”, remarcó.

El profesional, admitió que de continuar así y si se mantienen estos números, no podrán contener tanta frustración, porque “nuestra capacidad de respuesta está casi agotada”. “Ese día está cerca. Queremos llegar a nuestras casas, ver a nuestras familias sin el miedo a contagiarlos, queremos que esto termine, lo necesitamos”, agregó.

Alzari, admitió que si algo aprendieron en este tiempo es que no pueden solos y necesitan de la gente, su compromiso y solidaridad: “Comprendan la gravedad de la situación y asuman también responsabilidades. Barbijo, distancia social, lavarse las manos seguido, evitar reuniones sociales, cumplir los protocolos. Con eso nos basta, nos ayudan y nos van a dar el respiro suficiente para seguir luchando”.

En Terapia queda 1 sola cama

Por otra parte, la vicedirectora del Hospital, Silvana Morelli, dijo a FM Dale! que actualmente el efector regional tiene 10 camas en terapia intensiva habilitadas para pacientes con coronavirus, de las cuales 9 se encuentran ocupadas. “El tema es la gran cantidad de profesionales que están licenciados. Por diferentes motivos vinculados a la pandemia y por el decreto nacional, de 100 personas, hay 51 que están disponibles. Para abrir 5 camas más de terapia, que es lo que pretendemos ahora, necesitamos 7 terapistas, entre 12 y 15 enfermeras, kinesiólogos y mucamas", detalló.

En este orden, aclaró: “Tenemos la autorización de la Provincia para contratar a los profesionales, el tema es poder conseguirlos. Por eso hemos realizado una convocatoria y en los próximos días esperemos tenerlo definido para ampliar esas cinco camas que son muy necesarias en este momento".

A su vez, le hizo un pedido especial a la gente: "Traten de cumplir los protocolos, eviten las salidas, aglomeraciones y reuniones sociales. Hoy en día no es el momento para hacerlo, ya vamos a tener tiempo más adelante. El equipo de salud está bastante complicado. Que los más jóvenes piensen en los más grandes que son los que van a necesitar las camas o utilizar la terapia. Apelamos a que la gente tome conciencia", finalizó.