https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 21:41

21:38

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Usurpaciones

UN LECTOR

"Con relación a la toma de tierras que se está produciendo en varios puntos del país he escuchado a algunos legisladores nacionales defendiendo ese hecho. Yo no me quiero colocar en la posición gorila, antipueblo y entiendo que el sistema en el cual vivimos es muy injusto, la riqueza está muy mal distribuida y corresponde ayudar a la gente que la está pasando mal y no tiene un techo donde vivir. Sin embargo, me permito llamar un poquito al sentido común, porque estos diputados están cobrando el sueldo para elaborar leyes. Entonces, en el marco de la legislación existente y de la Constitución que nos rige, usurpar tierras es un delito, mientras tanto no cambiemos la Constitución y la legislación que así lo define. Entonces, les sugeriría a estos descolocados legisladores que trabajaran para modificar la legislación vigente, en lugar de promover vulnerarla. Si no, no hay sociedad que pueda funcionar. Cada uno hace lo que se le da la gana. Realmente, estamos en un país donde el sentido común se tomó vacaciones".

****

Los días de lluvia se trabaja

RAÚL ACEVEDO

"Soy fletero y le quería decir al intendente que el día 2/9, dejó de lloviznar como a las 11 aproximadamente. No llovió nunca fuerte durante esa jornada. ¿Qué noté?: 100 % de desaparición de los inspectores de tránsito municipal y naranjitas. Recorriendo la ciudad, no vi ni una cuadrilla municipal trabajando. Sí he visto a la gente de Cliba y de Urbafe, a la gente del Cable, los supermercados, almacenes, gente de comercio trabajando, pero no vi ni carteros ni empleados municipales, a pesar de que les dan botas de goma, capas, etc. ¿A qué se debe que no trabajen los días de lluvia?, porque no hubo paro, nada de nada. ¿Quién controla? Todos los privados trabajamos".

****

Volver a fase 1

AMALIA ISSA

"¡Qué inútil fue la cuarentena que arrancó desde marzo cuando no teníamos el virus! Nos tuvieron encerrados; incluso pienso que los chicos podrían haber ido a la escuela, en marzo, abril, mayo... ¡Y ahora que circula el virus quieren abrir las escuelas! No cuidaron, no supieron cuidar la ciudad, en donde no había casos. ¡A esto hemos llegado! La culpa no la tiene la gente que va a los parques, o la que se junta con familiares (es necesario para la salud mental de uno ver a un familiar, conversar, estar, no digo abrazarse, pero sí interactuar, con cercanía). Nos quieren echar la culpa a nosotros ahora. No, señores políticos, la culpa la tienen ustedes, no la gente que se junta en la casa. Ustedes no supieron cuidar y cerrar la ciudad de Santa Fe, hacer una burbuja, no dejar entrar el virus aquí. Uno empieza a dudar, ya no sabe qué pensar, porque el presidente, p. ej. vino a nuestra ciudad, se reunió con el gobernador, por actividades que se quieren realizar con el río, para cargas, etc., yendo y viniendo, juntándose, sin cuidarse. Y Rosario es un desastre, con la cantidad de casos que hay. Hace rato que tendrán que estar en Fase 1. El que quiera trabajar que trabaje, pero que eviten que haya gente en la calle. En esta ciudad también tendríamos que estar en Fase 1: ahora, que es peligroso, nos tendrían que encerrar. En cambio, bajamos los brazos. Estamos cansados, sin ganas de luchar, hastiados de estar encerrados durante tantos meses".

****

Qué pasó con el ARA San Juan

UN LECTOR

"Como argentino no me puedo olvidar de un tema que parece que ya a nadie le interesa y que es el hundimiento del submarino ARA San Juan. Evidentemente, oscuros intereses hacen que no se hable más del tema, que nunca hayamos visto las fotografías (que yo creo que no las tiene ni el Ministerio de Defensa) y que hacen que la Argentina sea un país sin memoria y hayan olvidado a estos 44 próceres sumergidos en el océano. Este es un llamado para nuestras autoridades, para el ministro Rossi y para los medios de comunicación: para que se acuerden, para que investiguen, para que nos tengan informados acerca del final de esta historia. Los argentinos queremos saber qué pasó con nuestro submarino y con nuestros compañeros argentinos, que estaban navegando. Queremos saber, descartar las dudas que tenemos, que los familiares de los marinistas aporten sus voces y en ese sentido apelo al diario El Litoral a que haga un artículo sobre este tema, que investigue e informe. Y a la vez interpelo al gobierno nacional y al ministro Rossi, para que den a conocer los resultados finales de la investigación".

****



Llegan cartas

"Hay olor a podrido..."

Ivonne Scotta

Está transcurriendo uno de los capítulos de esta serie increíble que protagoniza el gobierno. En este momento tan grave con la pandemia, que ataca a muchos pero inspira a otros, se dedican al proyecto de reforma judicial cuyo objetivo no es mejorar la actividad de la justicia sino hacerlo en el fuero penal de Comodoro Py. Sabemos que allí se encuentra el mayor tesoro de elementos probatorios que son de mucha importancia para próximas instancias judiciales que pueden hacer saltar la banca (y no la del casino).

Hablando de mejoras, sabemos de los enormes problemas de falta de espacio físico para contener los expedientes en trámite. Por ello, debieron utilizar contenedores para guardarlos. Tales son las dificultades de falta de lugares aptos para el desempeño de la justicia, que existen nombrados numerosos funcionarios en todo el país que no asumen por esas razones, pero como somos el reino del revés, el insólito proyecto de mejorar la justicia propone el nombramiento de otro tanto, que tampoco podrán asumir.

Aclaremos que el proyecto de la justicia partió del Ejecutivo pero por los cambios operados salió del Senado como propio y el poder judicial parece que se enteró de todas estas cosas por los medios.

Se presentó un proyecto de traslado de dos jueces porque no les gusta como redactan los fallo. Como dijo Shakespeare, "hay olor a podrido, pero no precisamente en Dinamarca".